Isabela Tibcherani, filha de Cupertino: “Até hoje eu luto para me reerguer”

A filha do empresário Paulo Cupertino, Isabela Tibcherani, disse em entrevista ao Brasil Urgente que nunca teve uma relação saudável com o pai e desde que ele matou seu namorado, o ator Rafael Miguel, e os pais dele, ela luta para se reerguer.

“Passei três anos tentando conviver com o que passou. Meu receio e ter que reviver isso tudo de novo”, disse ao ser questionada sobre como se sentia com a prisão do pai.

Isabela disse que tinha acabado de ser informada sobre a prisão e ainda estava assimilando tudo. “Não é a primeira vez que recebo essa informação, então não acredite imediatamente.”

Quando o apresentador José Luis Datena perguntou se ela estava mais tranquila com a prisão dele, ela começou a chorar e se limitou a dizer que estava. O apresentador achou por bem interromper a entrevista para preservar a privacidade da jovem.

LEIA TAMBÉM:

O CRIME

Em 2019, o ator Rafael Miguel, seu pai e sua mãe foram mortos na porta da casa da namorada, no bairro Pedreira, zona sul de São Paulo, em 2019. Rafael levou mais de 13 tiros de Cupertino, que não se conformava com o namoro da filha.

Desde então, Cupertino está foragido da polícia e na lista dos mais procurados da Polícia Civil de São Paulo e da Interpol. Ex-empresário, Cupertino foi incluído na Difusão Vermelha, lista das pessoas que tem mandado de prisão que pode ser cumprido em qualquer país do mundo.

Houve informações durante todo esse tempo de que ele teria tentando atravessar a fronteira para o Paraguai pelo Mato Grosso do Sul.

O matador vai responder por triplo homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa das vítimas.