Curso gratuito de capacitação para jovens recebe inscrições para 2,5 mil vagas em SP

O Instituto PROA está com inscrições abertas para 2,5 mil vagas em cursos de capacitação profissional gratuitos. As oportunidades são voltadas a jovens de 17 a 22 anos, que concluíram o ensino médio na rede pública, e visam preparar os participantes para o primeiro emprego.

O curso virtual é composto de 100 horas, divididas em cinco módulos de 20 horas cada. Nele, os estudantes são preparados para definirem metas profissionais e se saírem bem nas entrevistas de emprego com aulas sobre autoconhecimento, planejamento de carreira, projeto profissional, raciocínio lógico e comunicação.

Além desse conteúdo, o jovem pode optar por continuar os estudos de acordo com uma Trilha Técnica específica no 6º módulo. São 6 carreiras à escolha, patrocinadas por grandes empresas, com 50 horas de preparação para cada: Análise de Dados (patrocinado pelo iFood), Varejo (Via - Fundação Casas Bahia), Administração (P&G), Logística (P&G), UX Design (Accenture) e Promoção de Marcas (BRF).

As aulas poderão ser feitas pelos alunos no horário em que acharem conveniente. Ao final do curso, os participantes recebem certificado de conclusão e acesso a vagas de emprego disponíveis no mercado.

Os interessados têm até o dia 26 de julho para se inscrever no site da plataforma PROA. Depois, o processo seletivo consiste em um teste de Língua Portuguesa, matemática e análise comportamental. Os alunos também deverão enviar um áudio, no qual destaquem os motivos para querer participar do projeto.

Veja abaixo os requisitos para participar: