Em São Paulo, Fundação Pró-Sangue pede doações com urgência

A Fundação Pró-Sangue está pedindo que a população com tipo sanguíneo RH negativo doe sangue ainda esta semana com urgência. A doação é voluntária e serve para abastecer mais de 80 instituições de saúde. O estoque é utilizado para o tratamento de pacientes que dependem regularmente de transfusão de sangue.

De acordo com a fundação, a situação atual é preocupante, já que o total disponível de bolsas corresponde a 31% do necessário em estoque - no caso do tipo sanguíneo O positivo, há 5% do necessário em estoque e do O negativo, 10%. Com relação ao A negativo, há 21% do necessário em estoque e o B negativo, 36%.

“Apesar de os sangues negativos estarem com o estoque em emergência, todos os tipos sanguíneos são necessários. Ainda há muitas vagas livres para doar nessa semana”, diz a fundação.

Para fazer a doação é preciso fazer agendamento pela internet. Para mais informações, basta entrar no site ou ligar para o Alô Pró-Sangue 11 4573-7800.

CÂNCER

Foi sancionada, nesta semana, a Lei nº 14.335 que amplia a prevenção, a detecção e o tratamento dos cânceres de colo uterino, de mama e colorretal em mulheres.

Mulheres a partir da puberdade terão direito a fazer os exames mamografia, citopatologia e colonoscopia pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Antes, esses procedimentos eram oferecidos para mulheres a partir de 40 anos.

A publicação ocorreu no Diário Oficial da União (DOU), na terça-feira (10), e a lei entra em vigor em 180 dias.

O texto amplia o rol de procedimentos que devem ser ofertados para diagnóstico dos cânceres e deixa de fazer referência especificamente aos exames citopatológicos e mamográficos. O exame para detectar o câncer colorretal não estava entre as ações de prevenção para mulheres, no SUS e, agora, será incluído.

A lei dá ao médico a permissão de solicitar a substituição ou complementação dos exames.