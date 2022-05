Passageiro cai em vão na estação de trem Presidente Altino, em São Paulo

Um passageiro caiu no vão entre o trem e plataforma na estação Presidente Altino, da Linha 8-Diamante, em São Paulo, na tarde de segunda-feira (9). Imagens que circulam em redes sociais mostram o momento em que o homem era socorrido pela equipe de segurança. Veja abaixo:

09/05/2022

16:30



Queda de passageiro ( entre o trem e a plataforma ) na estação Presidente Altino linha 9 esmeralda.



Fisicamente o passageiro estava bem, só com dores no corpo.



A equipe de segurança atendeu prontamente.



Também, olha o tamanho desse VÃO 😱



Na foto, também chama a atenção o tamanho do vão existente na estação, o que dificulta o embarque no trem. No Twitter, muitos usuários compartilharam a imagem e reclamaram do perigo que enfrentam diariamente na estação.

“Isso não é um ‘vão’. Olha o tamanho disso! A sorte que não parece ser muito profundo. Mas uma queda aí machuca”, escreveu um internauta. “Eu tenho perna curta, tenho muita dificuldade de entrar nesse trem”, reclamou outra usuária.

“Estação presidente Altino, cuidado com o precipício entre o trem e a plataforma”, lamentou outra postagem.

Em nota, a ViaMobilidade, concessionária responsável pela estação, confirmou a queda do passageiro. “Às 16h58 um passageiro caiu no vão entre o trem e a plataforma, na Estação Presidente Altino, na Linha 8-Diamante. O trem encontrava-se parado na plataforma e os Agentes de Atendimento e Segurança (AAS), foram acionados para prestar atendimento. A circulação na via foi normalizada às 17h21.”

No entanto, não foi divulgado se o passageiro precisou de atendimento médico após o incidente. Nas redes sociais, outras pessoas disseram que o homem não sofreu lesões e que estava apenas “com dores pelo corpo”.

