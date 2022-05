Unidades do Cate oferecem mais de 500 vagas de emprego em São Paulo

A semana começa com a oferta de mais de 500 vagas de emprego nas unidades do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate), em São Paulo. Há chances para quem procura oportunidades em supermercados, lanchonetes, função de porteiro, entre outras. Os salários podem chegar a R$ 2,1 mensais.

Os interessados devem acessar o site do Cate, órgão ligado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da Prefeitura de São Paulo, e fazer uma inscrição até a próxima quarta-feira (11), às 18h. Também é possível ir até uma das 26 unidades da capital, das 8h às 17h.

No setor de supermercados há 52 vagas permanentes. A remuneração vai de R$ 1.643 a R$ 2.146 mensais e o candidato deverá ter cursado o ensino médio completo, além de ter seis meses de experiência. As vagas são ofertadas por uma rede que está em expansão e contratou 76 funcionários, pelo Cate, em unidade inaugurada na região sul nesta semana.

O Cate também oferece 42 vagas para atendentes de lanchonete. O cargo não exige experiência e o salário pode chegar a R$ 1.729. A vaga exige que o candidato tenha o ensino médio, que pode estar em andamento.

Para a função de porteiro, estão disponibilizadas 24 oportunidades, sendo necessário ter experiência e ensino médio completo, com valor mensal chegando a R$1.607. A vaga prevê que a pessoa tenha que controlar entrada e saída de funcionários, visitantes, prestadores de serviços, zelar pela guarda do patrimônio, atendimento de interfone e monitoramento de câmeras.

Diversidade

Entre as vagas disponíveis no Cate para pessoas com deficiência estão 14 oportunidades para operador de atendimento receptivo. As empresas contratantes estão na região oeste da capital, sendo necessário o ensino fundamental ou equivalente.

Para essa ocupação, os candidatos devem ter ensino médio completo. Não é exigida experiência anterior. O salário é de R$ 1.224 e são necessárias seis horas de trabalho diárias.

Unidades do Cate:

Centro/Sul

Cate Central - Av. Rio Branco, 252

Cate Interlagos - Av. Interlagos, 6122

Cate Jabaquara - Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, 2314

Cate Cidade Ademar - Av. Yervant Kissajikian, 416

Cate Parelheiros - Estrada Ecoturística de Parelheiros, 5252

Cate Santo Amaro - Praça Floriano Peixoto, 54

Cate Campo Limpo - Rua Nossa Senhora do Bom Conselho, 65

Cate Vila Prudente - Av. do Oratório, 172

Cate Capela do Socorro - Rua Cassiano dos Santos, 499

Zona Noroeste

Cate Lapa - Rua Guaicurus, 1000

Cate Butantã - Rua Doutor Ulpiano da Costa Manso, 201

Cate Pirituba - Av. Dr. Felipe Pinel, 12

Cate Perus - Rua Ylídio Figueiredo, 349

Cate Jaraguá - Estrada de Taipas, 990

Cate Santana - Av. Tucuruvi, 808

Cate Brasilândia - Av. João Marcelino Branco, 95

Cate Jaçanã - Rua Luis Stamatis, 300

Cate Vila Maria/Vila Guilherme - Rua General Mendes, 111

Zona Leste