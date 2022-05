Padre atropela ladrão de igreja e foge sem prestar socorro

Um ladrão foi atropelado pelo padre da comunidade após arrombar a janela e invadir a igreja para roubar, em Santa Cruz do Rio Pardo, no último sábado.

O atropelamento foi filmado pelas câmeras de segurança e, segundo a polícia, o carro pertence à diocese e o motorista era um dos padres da paróquia. De acordo com a polícia, o choque foi tão violento que o ladrão foi arremessado para dentro de um imóvel. O padre fugiu sem prestar socorro ao criminoso.

Resgatado por pedestres que passavam pelo local, o criminoso foi levado em estado grave para a Santa Casa do município e permanecia internado nesta segunda-feira.

O padre ainda não foi identificado, mas ele deve responder por tentativa de homicídio e omissão de socorro. Já o ladrão recebeu flagrante por furto.

A polícia ainda apura os objetos que foram roubados da igreja.

FESTA COM ADOLESCENTES

Na madrugada deste domingo, um grupo de 60 crianças e adolescentes foi flagrada de uma festa em um Buffet de Teresina onde supostamente consumiram álcool e drogas.

Uma denúncia anônima levou os policiais até o local, onde foram encontradas as crianças, com idades entre 11 e 17 anos, sem a presença dos pais. Os policiais informaram que alguns dos jovens estavam fazendo uso de álcool e drogas quando as autoridades chegaram.

Os pais de 25 menores compareceram ao local para buscar seus filhos após serem avisados pela polícia. Outros 38 tiveram que ser encaminhados para a Central de Flagrantes de Teresina.

Um micro-ônibus da secretaria de assistência social de Teresina foi levado ao local para retirar as crianças, que foram levadas para a delegacia e seus pais foram autuados e deverão comparecer ao Conselho Tutelar.

O dono do estabelecimento e os organizadores da festa foram autuados e local, fechado.