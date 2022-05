Mulher espancada pelo ex dentro de carro no RJ fala sobre traumas: ‘Minha alma está destruída’

A empreendora Ive Dourado, de 35 anos, denunciou que foi vítima de agressão por parte do ex-marido, Humberto Fernandes de Azevedo, enquanto estava dentro do próprio carro, na madrugada de segunda-feira (2), no Rio de Janeiro. Após ficar internada com diversas lesões, ela se recupera em casa e falou sobre os traumas: “Minha alma está destruída”.

Em entrevista ao “Fantástico”, da TV Globo, Ive contou que eles terminaram o relacionamento em março deste ano de forma tranquila, mas há duas semanas o homem passou a ficar agressivo. Ela disse que chegou a pedir desculpas pelo rompimento enquanto era agredida para tentar acabar com a violência, sem sucesso.

“Ele aceitou de início. Entendeu, lamentou... Só que quando eu comecei a sair, a passear com as minhas amigas, a ir para a noite, começaram os meus problemas. Isso tem duas semanas, que ele começou com agressão verbal. Me xingando de piranha, que eu não devia sair, que eu tenho uma filha, que eu queria vadiar. Mas até então eu estava só entendendo, está ferido”, contou a mulher.

No dia da agressão, Ive conta que havia acabado de chegar em casa, quando foi abordada pelo ex com violência.

“Eu dizia: ‘você está me machucando, você vai me matar, eu sou a mãe da sua filha’. E ele dizia: ‘é por isso mesmo. Isso não são horas de você chegar em casa, você tem uma filha de três anos. Você não tem que chegar em casa a esse horário’. Eu não consegui ver o rosto dele porque não dava, mas ele rosnava de ódio. Eu cheguei a pedir desculpas a ele, para que ele parasse. Eu dizia, desculpa, eu não vou fazer isso de novo, sabe? Quando eu sei que não é a culpa minha”, disse a mulher.

“E nem assim ele parou. Eu não sei o que que os homens pensam, mas eles não são nossos donos”, afirmou Ive, que precisou passar quatro dias internada no Centro de Tratamento e Terapia Intensiva (CTI) para se recuperar dos ferimentos.

Segundo a Polícia Civil, Humberto fugiu após as agressões e, até domingo (8), não havia sido localizado. A defesa dele também não foi encontrada para comentar o caso.

Traumas

“Eu acho que eu não vou ficar com muitas sequelas físicas não, mas a minha alma está destruída. Eu estava solteira. Ainda que eu quisesse fazer qualquer coisa – que eu não fiz, mas ainda que eu quisesse fazer, era o meu direito, era meu corpo, era a minha vida, sabe? Eu só espero que ele seja preso para poder andar em paz na rua, só isso que eu quero: andar em paz”, desabafou Ive.

