Atendente de rede de fast food apanha e leva tiro após discussão por cupom de desconto com cliente

Um atendente da rede de fast food McDonald’s foi agredido e baleado por um cliente na madrugada desta segunda-feira (9).

O caso aconteceu na unidade da Taquara, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, de acordo com informações do site G1.

Segundo testemunhas, a discussão começou por causa de um cupom de desconto.

“Mateus Domingues Carvalho, de 21 anos, foi atingido na barriga e levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Seu quadro era estável”, detalhou o portal.

Como informado pelo G1, o homem ainda não identificado fez um pedido no drive-thru da unidade, mas só no fim do atendimento disse que tinha um cupom de desconto.

O trabalhador explicou que a informação precisava ser dada no início do pedido.

Fora de controle, o cliente saltou do carro, quebrou a proteção de acrílico e deu um soco no rosto do jovem.

Depois, ele entrou na loja e atirou no funcionário. Ainda de acordo com as informações, a polícia investiga o caso.

