Cantor Conrado, da dupla com Aleksandro, está em estado grave na UTI

O cantor Conrado, que fazia dupla com Aleksandro, está internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Regional de Registro, no interior de São Paulo, em estado grave, segundo boletim médico. Aleksandro e outras cinco pessoas morreram no acidente.

Outro músico que continua internado em estado grave é Júlio César Bugoli Lopes, que teve que ser submetido a uma neurocirurgia na tarde de sábado e por uma operação ortopédica. Seu estado também é considerado grave. Os médicos disseram que é necessário esperar a evolução do quadro dos dois músicos nas próximas horas.

O ônibus no qual viajava a dupla Aleksandro e Conrado tombou na manhã deste sábado depois que o pneu dianteiro estourou, na altura do km 402 da rodovia Régis Bittencourt, na altura de Miracatu, interior de São Paulo. Seis morreram, entre elas o cantor Aleksandro, e 11 ficaram feridas e foram hospitalizadas, entre elas o cantor Conrado.

Pouco antes do acidente, um motorista que trafegava pela rodovia gravou um vídeo com o ônibus da dupla passando a pelo menos 130 km/h pela rodovia, e em alguns trechos o responsável pelo vídeo mostra o marcador de velocidade e fala o que veículo atinge 140 km/h. “Depois acontece um acidente e colocam a culpa sempre em outra coisa, mas a imprudência fala mais alto aqui. Ultrapassa caminhões como se fosse um carro pequeno”, disse no vídeo.

Na última sexta-feira (06), os sertanejos tinham encerrado um show na cidade de Tijucas do Sul, no Paraná e seguiam para São Pedro, onde fariam um show no dia de ontem (sábado, 7).

