Quatro estudantes são esfaqueados em escola na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro

Na manhã desta sexta-feira (6), quatro estudantes foram esfaqueados dentro da Escola Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes, na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro. A Polícia Militar confirmou que “três alunos foram feridos a golpes de arma branca por outro estudante”, e o Corpo de Bombeiros relatou mais uma vítima.

O Corpo de Bombeiros informou que o quartel da Ilha do Governador foi acionado às 9h40, e a corporação levou duas meninas e um menino, todos de 14 anos, para o Hospital Municipal Evandro Freire, também na Ilha.

Segundo os bombeiros, a quarta vítima, outro menino, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há informações sobre para onde ele foi levado. A reportagem entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde e aguarda mais informações.

A Secretaria Municipal de Educação (SME) confirmou a agressão e informou que os alunos feridos foram atendidos na escola por uma equipe do Samu, sendo encaminhados para o hospital com ferimentos leves.

O aluno que esfaqueou os colegas é menor de idade e está acompanhado da Patrulha Escolar e do Conselho Tutelar, segundo a SME.

“Equipe da Patrulha Escolar do 17ºBPM aguarda a chegada dos pais do aluno que agrediu os colegas para conduzi-lo à 37ªDP para registro da ocorrência e medidas cabíveis”, informou a Polícia Militar.

AMEAÇA

Uma escola particular de Santo André foi vistoriada por policiais nesta quinta-feira após a direção ter encontrado uma pichação no banheiro masculino com ameaças: “Massacre está avisado 05/05″, dizia a pichação.

Em função das ameaças, além da polícia, a escola disse que reforçou orientações de segurança aos responsáveis pela vigilância e o controle de entrada de alunos se tornou mais rígido.

