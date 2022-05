Jovem de 13 anos vai à delegacia relatar abuso sexual por gangue e é estuprada novamente por policial que recebeu a denúncia

Após denunciar que havia sido estuprada por uma gangue, uma jovem de 13 anos foi abusada novamente pelo policial a quem recebeu sua denúncia nesta quinta-feira (5). Informações são extraídas do Daily Mail.

Mais tarde, o policial que abusou da menina foi preso. Tilakdhari Saroj foi pego em fuga no estado de Uttar Pradesh, norte da Índia, onde teria cometido o crime. O pai da jovem alegou à polícia que quatro homens atraíram sua filha para Madhya Pradesh, um estado vizinho, em 22 de abril, e a estupraram.

Antes de fugir, os homens teriam levado a jovem de volta para sua aldeia no distrito de Lalipur, em Uttar Pradesh. A garota teria dado queixa no dia seguinte juntamente com a tia.

Saroj, o policial que recebeu a denúncia, a levou para um quarto e abusou da menina em frente à sua tia, de acordo com o boletim de ocorrência.

“O SHO está suspenso e ele é um criminoso nomeado, então formamos equipes para prendê-lo”, disse o chefe da polícia do distrito de Lalipur a repórteres. “Depois que fui informado disso, assegurei que um caso fosse aberto.” Ele relatou que a ONG Childline trouxe a jovem a seu escritório após ela relatar sua história.

A sentença

O policial acusado poderá ser sentenciado com prisão perpétua, de acordo com a Lei de Proteção de Crianças contra Ofensas Sexuais (POCSO) de 2012.

Foi ordenado pelas autoridades que uma investigação sobre o caso fosse relatada dentro de 24 horas. A Comissão Nacional de Direitos Humanos da Índia exigiu um relatório do governo de Uttar Pradesh dentro de quatro semanas.

A Lei POCSO foi introduzida na Índia após uma jovem ser estuprada em Nova Deli. O caso ganhou grande notoriedade, chocando o país e o mundo. O ocorrido resultou na morte da moça.

De acordo com dados de 2017 da World Vision India, metade das crianças da Índia já foram vítimas de abuso sexual em algum período de suas vidas.