Forte explosão destrói hotel de luxo no centro de Havana

Oito pessoas morreram e pelo menos 39 ficaram feridas em uma forte explosão que atingiu o Hotel Saratoga, no centro de Havana, nesta sexta-feira, de acordo com o informações do governo cubano.

A causa da explosão ainda não é conhecida, mas há suspeitas de que tenha havido um vazamento de gás no prédio. Um repórter local disse que uma empresa de gás fazia serviços de manutenção no hotel antes da explosão.

🇨🇺#URGENTE | Explosão destrói o histórico hotel Saratoga em Havana/Cuba. Não há relato de vítimas, por enquanto. #RochexRB27 pic.twitter.com/eSX9O0I66K — Ricotiers (@Ricotiers1) May 6, 2022

A explosão foi tão forte que toda a lateral do hotel ficou destruída e afetou os os prédios vizinhos. A escola ao lado do hotel precisou ser evacuada, mas não há informações de feridos no local. Os carros e ônibus que transitavam pelo local no momento da explosão ficaram destruídos.

Equipes de resgate e do Corpo de Bombeiros estão no local procurando por mais vítimas soterradas nos escombros.

LEIA TAMBÉM: Jornalista conta como escapou ao ser torturada por três dias pelo namorado: ‘Achei que ia me matar’

#Urgente Una fuerte explosión destruye el hotel Saratoga de La Habana https://t.co/7fHTWVxvgT pic.twitter.com/9NPgHfJBbq — 14ymedio (@14ymedio) May 6, 2022

De acordo com informações oficiais, o presidente Miguel Díaz-Canel e o primeiro-ministro Manuel Marerro Cruz estiveram no local da explosão e depois seguiram para o hospital.

🚨🚨🚨🚨



El presidente @DiazCanelB está en el Hotel Saratoga, donde ocurrió una fuerte explosión este mediodía.



Lo acompañan el primer ministro @MMarreroCruz y el presidente de la @AsambleaCuba, Esteban Lazo. pic.twitter.com/mInh8FJIca — Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) May 6, 2022

O hotel Saratoga é um dos mais luxuosos de Havana. Construído em 1880, tem 96 quartos, além de bares, piscina e restaurantes, e fica no centro histórico da cidade.

Celebridades do mundo todo já se hospedaram nos quartos do Saratoga, como Madonna, Beyoncé, Rolling Stones, Will Smith e Paris Hilton.

Atualmente, o hotel estava praticamente sem hospedes por causa da pandemia de coronavírus. A maioria dos feridos são de pessoas que trabalham no hotel.

Pode interessar também: