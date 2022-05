Deputado conservador flagrado com homem nu na cama fala sobre vídeo vazado: “Estávamos brincando”

Um vídeo publicado pelo America Muckrackers PAC, que administra o Fire Madison.com, deu o que falar nas redes sociais nesta sexta-feira (6). No registro, aparece um deputado norte-americano, que se classifica como conservador, nu em cima de uma cama com outro homem.

Madison Cawthorn, o deputado estadunidense de 26 anos, se justificou em suas redes sociais para defender sua imagem em relação ao vídeo. Apesar de não negar estar em cena, Cawthorn falou que aquilo não passava de uma “brincadeira” com um amigo.

Veja mais: Mulher é condenada por furar camisinhas de seu parceiro com quem tinha sexo casual

“Anos atrás, neste vídeo, eu estava sendo grosseiro com um amigo, tentando ser engraçado. Estávamos agindo como tolos e brincando. É isso” declarou o parlamentar. Madison Cawthorn é conhecido por defender pautas contrárias à comunidade LGBTQIA+.

De acordo com a emissora de TV norte-americana ABC, o parlamentar relatou que colegas de partido lhe fizeram convites para orgias, em março. Além disso, Cawthorn afirmou ter visto outros parlamentares usarem cocaína.

17 de maio ocorre a eleição parlamentar nos Estados Unidos, colocando Cawthorn para concorrer com adversários do próprio partido para decidir quem concorrerá ao congresso estadunidense.

Reação nas redes sociais

No período da tarde desta sexta-feira (6), o termo “brotheragem” ganhou destaque nos tópicos mais comentados do Twitter Brasil, em consequência do vídeo vazado do parlamentar.

O termo “brotheragem” – derivado da palavra ‘irmão’ – se refere a relações entre dois homens que são mantidas em uma espécie de “pacto de silêncio”. Geralmente é atrelado a homens que ma ‘conservadora’ com outro cara, só me vem esse meme na mente”. Em seguida, um meme do Scooby-Doo foi postado.

No Twitter, diversos internautas compartilharam memes sobre o vídeo vazado. Um deles fez o seguinte tweet: “Sobre o deputado americano (anti-LGBT) que foi pego em vídeo, numa brotheragem ‘conservadora’ com outro cara, só me vem esse meme na mente”. Em seguida, um meme do Sooby-Doo foi postado.

Sobre o deputado americano (anti LGBT) que foi pego em video, numa brotheragem 'conservadora' com outro cara, só me vem esse meme na mente: pic.twitter.com/dBPLMU1DoZ — Henry Raviolli  (@HenryRaviolli) May 6, 2022

Um dos usuários brincou com a situação, fazendo até mesmo a comparação com o termo “brincadeiras bobas e gostosas” utilizado pela participante do ‘BBB 22′, Linn da Quebrada.