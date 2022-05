‘Brincadeira’ entre amigos termina de forma trágica depois que isso aconteceu

Um homem de 47 anos foi morto esta semana pela Polícia Militar (PM) no município de Uberlândia, estado de Minas Gerais, depois que em uma “brincadeira” ele fingiu assaltar amigos. O fato aconteceu durante a madrugada.

De acordo com detalhes compartilhados, o sujeito usava uma máscara de palhaço e uma arma de brinquedo para fingir assaltar dois caminhoneiros paraguaios, situação que rapidamente foi percebida como uma brincadeira pelas pessoas que estavam no local. No entanto, neste momento um carro da PM passava pela zona.

Ao notar o falso crime, os oficiais apontaram a arma para a vítima, cuja identidade não foi revelada, e pediram que ele deixasse seu revólver no chão. Contudo, desesperado com a situação, ele vira para os policiais ainda com a arma em mãos e acaba recebendo um disparo no peito.

Após descobrirem o que havia acontecido, a equipe da PM resgatou o homem. Ele chegou ao Pronto-Socorro do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia com vida, mas não resistiu.

O que diz a polícia sobre o caso em cidade mineira?

Embora tenham notado após disparar que tudo não passava de uma brincadeira, os oficiais alegaram legítima defesa.

Por fim, segundo informações, a vítima tinha 24 passagens pela polícia e desenvolvia atividades ajudando caminhoneiros que passavam pela região de Uberlândia.

