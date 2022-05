Suspeita de ser aliciadora dos brasileiros detidos por tráfico na Tailândia é presa

Uma mulher suspeita de ser a responsável por aliciar os brasileiros que foram presos em fevereiro na Tailândia com cocaína foi detida nesta quinta-feira, em Curitiba, em ação da Polícia Federal.

Os três brasileiros, Mary Hellen Coelho da Silva, de 21 anos, Jordi Vilsinski Beffa, de 23 anos, e um terceiro, de 27 anos, cujo nome não foi divulgado, foram detidos quando chegaram ao Aeroporto Internacional de Bangkok com 15,5 quilos de cocaína escondidos em fundos falsos nas malas.

Os dois homens presos, segundo a Polícia Federal, já haviam feito outras viagens internacionais para transportar drogas. A Polícia Federal informou que pretende pedir a extradição dos três para que respondam por tráfico internacional de drogas e associação criminosa para o tráfico, com penas que podem chegar a 25 anos de prisão.

CONTATO COM A FAMÍLIA

Desde que foi presa, em fevereiro, o único contato que Mary Hellen Coelho Silva, de 21 anos, de Pouso Alegre (MG) conseguiu foi através de carta enviada á sua família.

Na correspondência, a jovem disse que está com muita saudade da família e que tem dois amigos na prisão que a estão ajudando, mas muitas vezes não consegue dormir de preocupação.

A carta foi enviada poucas semanas antes de sua mãe falecer de câncer. De acordo com a advogada que defende a jovem, a mãe queria muito falar com a filha antes de morrer, mas a dificuldade de se comunicar com ela na prisão tem sido muito grande.

