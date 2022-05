Quatro policiais foram presos com 77 quilos de ouro em Sorocaba

Seis pessoas foram detidas, entre elas quatro policiais militares, na tarde desta quarta-feira na região de Sorocaba, interior de São Paulo, com 77 quilos de ouro em barras sem procedência confirmada, conforme notícia veiculada pelo G1. Em preço de mercado, o metal vale cerca de R$ 23 milhões.

De acordo com a Polícia Federal, agentes já monitoravam um avião particular suspeito modelo Turboélice que havia pousado no Aeroporto Estadual de Sorocaba.

Com apoio da Polícia Militar Rodoviária, foi montado um cerco na altura do KM 74 da Rodovia Castello Branco, na praça de pedágio de Itu, em São Paulo, no sentido Capital, e dois carros foram parados.

Dentro dos veículos foram encontradas três malas com as barras de ouro, em um total de 77 quilos e vários documentos. De acordo com a polícia, o ouro saiu do Mato Grosso e Pará.

Entre os quatro policiais abordados, um é tenente coronel e outro um sargento da Casa Militar, ligada diretamente ao governo do Estado de São Paulo. Esse último está afastado do trabalho desde dezembro.

Todos os detidos foram encaminhados para a delegacia da Polícia Federal de Sorocaba, que investiga a prática de usurpação de bens da União e receptação dolosa. A Secretaria de Segurança Pública também foi acionada e apura a extração irregular de minério.

O avião que trouxe as cargas preciosas também era irregular. Ele havia sido apreendido pela polícia em outro inquérito policial e deveria estar lacrado no pátio.

