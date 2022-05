O que se sabe sobre a subvariante ômicron XQ, que teve 1º caso no Brasil

Dois casos da nova subvariante do coronavírus, a ômicron XQ, foram diagnosticados na cidade de São Paulo e sequenciados pelo Instituto Butantan. Trata-se de uma combinação das sublinhagens BA.1.1 e BA.2 da ômicron.

Até o momento, em função do número escasso de casos, ainda não é possível determinar o grau de transmissibilidade e mortalidade da nova variante. Porém, assim como a anterior (XE), a XQ é uma variante recombinante e por enquanto todas elas estão abaixo do grau de variante de preocupação (VOC) da OMS (Organização Mundial da Saúde). No caso da XE, diagnosticada no começo de abril no Brasil, só três casos foram registrados.

A recombinação de variantes ocorre quando um paciente é infectado com duas ou mais variantes ao mesmo tempo, resultando em mistura do material genético dos vírus.

Especialistas alerta, no entanto, que quanto mais variantes estiverem em circulação, maior é o risco de recombinações que criem variantes mais transmissíveis e com capacidade de reinfecção.

A Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo emitiu uma nota oficial sobre os dois casos da XQ registrados pelo Butantan:

A Secretaria de Estado da Saúde mantém o monitoramento do cenário epidemiológico em todo o território estadual. A confirmação de variantes ocorre por meio de sequenciamento genético e, até o momento, há dois casos da nova variante Ômicron XQ (BA.1.1 e BA.2) no município de São Paulo identificadas pelo Instituto Butantan. Balanço da vigilância aponta mais de 10 mil casos da variante Ômicron e suas sublinhagens.

O comportamento de um vírus pode ser diferente em locais distintos em virtude de fatores demográficos e climáticos, por exemplo. A Vigilância estadual, por meio do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), monitora, acompanha e auxilia nas investigações, em tempo real de todas as Variante de Preocupação (VOC = Variant Of Concern), tais como Delta, Alpha, Beta, Gamma e a Ômicron.

As medidas já conhecidas pela população seguem cruciais para combater a pandemia do coronavírus: higienização das mãos (com água e sabão ou álcool em gel); distanciamento social; e a vacinação contra a Covid.