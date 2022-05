O que está por trás do molnupiravir, medicamento contra a Covid-19 aprovado pela Anvisa para uso emergencial

Nesta quarta-feira (4), a Anvisa aprovou o uso emergencial do medicamento molnupiravir, uma pílula antiviral contra a Covid-19.

Apesar de ter recebido o pedido de uso do medicamento em novembro de 2021, a aprovação chegou recentemente. O comprimido é fabricado pela farmacêutica Merck/MSD. Nos Estados Unidos, por exemplo, o uso da pílula foi liberado no dia 23 de dezembro de 2021 pela FDA.

Quem pode usar o molnupiravir?

De acordo com a Anvisa, o comprimido poderá ser usado por adultos, com o vírus no estágio inicial, cinco dias após os sintomas aparecerem. Os resultados iniciais apontam uma eficácia de 30% em evitar quadros graves agravados pelo vírus.

Apenas adultos podem tomar o antiviral, com venda sob prescrição médica. O molnupiravir não é recomendado para gestantes e lactantes. De acordo com a Anvisa, o uso nessas condições pode prejudicar o desenvolvimento do feto.

O uso do antiviral substitui a vacina?

O órgão ressalta que o uso do medicamento não substitui a necessidade de vacinação contra o coronavírus.

De acordo com o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, o uso da medicação é específico.

“Esse é um medicamento de aplicação bastante específica, que demandará monitorização constante e que, portanto, não se trata de nenhuma panaceia de uso amplo e irrestrito no caso da pandemia de Covid-19, onde a vacina se impõe como carro-chefe”, afirmou o diretor.

O medicamento, que visa combater a intensidade do impacto do vírus, é conhecido internacionalmente pelo nome de Lagevrio. O antiviral está presente em 17 países, tendo sido aprovado por outras agências reguladoras internacionais.

Outra aprovação da Anvisa

No final de março deste ano, a Agência também aprovou o paxlovid de forma emergencial, medicamento para pacientes em estágio inicial da Covid-19, com 89% de eficácia contra a intensificação do vírus no quadro de saúde.

Em abril, o Baricitinibe também teve seu uso aprovado, sendo destinado apenas para pacientes hospitalizados, sob ventilação mecânica.