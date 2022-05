Mulher é condenada por furar camisinhas de seu parceiro com quem tinha sexo casual. (Reprodução/Pixabay - sasint)

Nesta quinta-feira (5), uma mulher foi condenada em Bielefeld, no oeste da Alemanha, por furar secretamente os preservativos de seu parceiro. O tribunal distrital da região condenou a mulher com seis meses de liberdade condicional por agressão sexual. As informações são trazidas pelo jornal Bild e pelo Westfälische.

De acordo com os relatos, a moça, de 39 anos, desejava engravidar sem ser notada para prender o homem, de 42, a si mesma. Eles teriam se conhecido por um site de relacionamento em 2021 e passaram a se encontrar para sexo casual, principalmente em seu apartamento.

Veja mais: Criança de 4 anos é ‘apreendida’ pela polícia após ‘roubar’ o carro da mãe e dar um passeio

A mulher teria se apaixonado pelo parceiro e furou suas camisinhas secretamente, com o objetivo de engravidar. Contudo, seu plano não deu certo.

A confissão do crime sexual

Segundo os relatos, a mulher enviou uma mensagem a seu parceiro pelo WhatsApp, dizendo a ele que acreditava estar grávida. Em seguida, confessou que teria furado seus preservativos.

O homem abriu uma queixa contra ela, que inclusive admitiu ter tentado manipulá-lo. O Ministério Público inicialmente apresentou acusações de estupro. Entretanto, foram retiradas logo em seguida.

A sentença

O crime cometido pela mulher foi classificado como “stealthing” – ou seja, violação sexual e dissimulatória –, que ocorre quando um parceiro sexual remove seu preservativo durante o sexo sem que o outro esteja ciente. Desta vez, a acusação foi colocada sobre uma mulher.

Geralmente, stealthing é um crime sexual cometido por homens. Contudo, a violação secreta dos preservativos fez com que a mulher se enquadrasse como atuante do crime.

A mulher finalmente admitiu sua falta e aceitou a pena mínima de seis meses de prisão em liberdade condicional – isso ocorre quando o réu não é colocado em cárcere, porém fica sob observação da justiça no período estipulado. Em alguns casos, deveres sociais e comunitários podem ser adicionados à sentença.