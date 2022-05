McDonald´s e Burger King terá que explicar a senadores propaganda do McPicanha e do Whopper Costela

Representantes das redes de fast food McDonald´s e Burger King foram convocados pela Comissão de Transparência, Fiscalização e Defesa do Consumidor do Senado para explicar as denúncias de propaganda enganosa na venda dos hambúrgueres Mc Picanha e Whooper Costela.

" Isso tem que ser esclarecido, isso tem que ser colocado a pratos limpos, e aqueles que induziram a um equívoco dessa natureza precisam ser responsabilizados”, afirmou o senador Nelsinho Trad (PSD-MS), autor do requerimento.

O McDonald´s lançou a linha de hambúrgueres do McPicanha no inicio de abril, mas há poucas semanas o blog Coma com os olhos divulgou que o lanche, ao contrário do que afirmava o nome, não tinha carne de picanha em sua composição, mas apenas um “molho com aroma natural” da carne.

A informação fez com que o Procon notificasse a rede de restaurantes para prestar esclarecimentos e o Conar (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária) abrisse um processo para investigar propaganda enganosa.

Diante da repercussão negativa, o McDonald’s decidiu retirar os lanches do cardápio de todos os restaurantes do Brasil.

LEIA TAMBÉM: Engenheira diz que foi dopada com spray durante corrida de aplicativo

Na esteira do McDonald´s, o Burger King também foi acionado pelo Procon-DF para explicar a propaganda do Whooper Costela, que também, ao contrário do nome, não tem carne de costela, apenas o molho aromatizado.

O Procon determinou que o Burger King pare de vender o hambúrguer até que a propaganda seja corrigida, sob pena de multas e sanções.

O Burger King se manifestou por meio de nota:

“A transparência para com os nossos clientes é um valor fundamental e inegociável para o Burger King. Nesse sentido, em relação ao Whopper Costela, a rede ressalta que o produto, feito de paleta suína, leva em sua composição aroma de costela 100% natural sem qualquer ingrediente artificial. Além disso, reforça que desde o lançamento do produto sempre trouxe com clareza em sua comunicação e em todos os materiais e peças publicitárias, cardápios e materiais oficiais de marca a composição do hambúrguer presente no sanduiche - feito com carne de porco (paleta suína) e sabor de costela.”