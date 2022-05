Lula diz que Zelensky também é culpado pela guerra: “fica se achando o rei da cocada”

Em entrevista à revista norte-americana “Time”, o ex-presidente e pré-candidato do PT Luiz Inácio da Silva disse que o presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky se acha “o rei da cocada” e que ele é tão responsável pela guerra com a Rússia quanto o presidente Vladimir Putin.

“Porque numa guerra não tem apenas um culpado. O Saddam Hussein era tão culpado quanto o Bush. Porque o Saddam Hussein poderia ter dito: ‘Pode vir aqui visitar e eu vou provar que eu não tenho armas’”, disse Lula.

Segundo Lula, Zelensky queria a guerra. “Ele [Zelensky] quis a guerra. Se ele [não] quisesse a guerra, ele teria negociado um pouco mais”, disse.

O ex-presidente disse entender que a invasão foi um erro de Putin, mas disse que o presidente ucraniano poderia ter agido de outro modo para conter o conflito.

“Você fica estimulando o cara [Zelensky], e ele fica se achando o máximo. Ele fica se achando o rei da cocada, quando na verdade deveriam ter tido conversa mais séria com ele: ‘Ô, cara, você é um bom artista, você é um bom comediante, mas não vamos fazer uma guerra para você aparecer’. E dizer para o Putin: ‘Ô, Putin, você tem muita arma, mas não precisa utilizar arma contra a Ucrânia. Vamos conversar!’”, disse.

ELEIÇÕES

Na entrevista, feita no fim do mês de março, a revista aborda a disputa do ex-presidente Lula com o atual presidente, Jair Bolsonaro, e cita as pesquisa que dão expressiva votação para o petista no primeiro turno das eleições programadas para setembro.

Lula disse ainda que quando saiu da presidência, em 2010, achou que não seria mais candidato, mas que nunca desistiu da política.

“Quando deixei a Presidência em 2010, efetivamente eu não pensava mais em ser candidato à Presidência da República. Entretanto, o que eu estou vendo, doze anos depois, é que tudo aquilo que foi política para beneficiar o povo pobre— todas as políticas de inclusão social, o que nós fizemos para melhorar a qualidade das universidades, das escolas técnicas, melhorar a qualidade do salário, melhorar a qualidade do emprego—, tudo isso foi destruído, desmontado”, completou.