Bolsonaro volta a debochar de Anitta, dessa vez sobre encontro com DiCaprio

Mesmo bloqueado por Anitta nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar sobre a cantora em sua conta no Twitter na madrugada deste quarta-feira (4).

Desta vez, ele compartilhou uma captura de tela de um tweet de Anitta, que estava viralizando nas redes sociais sobre a festa após o Met Gala. Na ocasião, a pop star se encontrou com o ator Leonardo DiCaprio para falar sobre a campanha que está incentivando jovens a tirarem o título de eleitor.

“Ontem eu passei horas com o Leonardo DiCaprio falando sobre a importância dos jovens tirarem seu título de eleitor. Está na reta final. Vocês sabiam que ele sabe mais sobre a importância da nossa floresta Amazônica do que o presidente do Brasil? Pois sabe”, compartilhou Anitta.

do que pedir. Mas só vou fazer isso se depois que passar o prazo pra tirar o título eu ver que muito mais gente fez seu documento. Fechado? Vambora voce eu e @LeoDiCaprio salvar esse país? — Anitta (@Anitta) May 3, 2022

Em resposta, Bolsonaro ironizou o encontro. “Fico feliz que tenha falado com um ator de Hollywood, Anitta, é o sonho de todo adolescente”, escreveu o presidente.

Ele também se incomodou com as críticas que o ator estadunidense vem tecendo contra seu governo, no que diz respeito à gestão dos problemas na Amazônia.

“Justamente por sabermos da importância da natureza que Deus nos deu, em especial da nossa Amazônia, temos a matriz energética mais limpa entre os países do G20 e mantemos mais de 60% da nossa vegetação nativa intacta. Ninguém preserva mais que nós! Talvez o Leo não saiba disso. (...) Espero que a Anita tenha aproveitado a oportunidade para aconselhar Leo a abrir mão de seus jatinhos e iate. Esses veículos soltam mais CO2 na atmosfera em um dia do que dezenas de famílias brasileiras em um mês. Antes de sair dando lição, é preciso dar o exemplo”, retrucou Bolsonaro.

Há meses Leonardo DiCaprio vem se manifestando contra o governo Bolsonaro em suas redes sociais, por acreditar que o presidente brasileiro faz uma má gestão da preservação ambiental na Amazônia. Na última segunda-feira (2), o ator compartilhou um tweet, em português, sobre a importância do voto.

Obrigado aos heróis da democracia no Brasil que estão ajudando os jovens a se registrar para votar. Para saber mais sobre como tirar o seu título online até o dia 4 de maio, acesse https://t.co/Ok03JYLH0U, https://t.co/vnKyBBO6Dq, https://t.co/UfqsCAMZiz https://t.co/Ok03JYLH0U — Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) May 2, 2022

