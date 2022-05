Acumulada, Mega-Sena pode pagar R$ 60 milhões nesta quarta-feira

A Mega-Sena está acumulada e pode pagar R$ 60 milhões no concurso 2478, que será sorteado na noite desta quarta-feira (4), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

O último sorteio da loteria, realizado no último sábado (30), não teve ganhadores na faixa principal. Mas 45 sortudos marcaram a quina e vão receber R$ 95.131,71.

Outros 4.787 apostadores acertaram três pontos e levaram para casa, cada um, R$ 1.277,54.

O sorteio desta noite ocorre após as 20h. O Metro World News acompanha o sorteio em tempo real e divulga o resultado nas suas redes sociais.

Lotofácil

Três apostadores dividiram a faixa principal do concurso 2511 da Lotofácil, sorteado na noite de terça-feira (3). Os sortudos são de Curvelo (MG), Rio de Janeiro e Sorocaba (SP). Cada um vai receber R$ 397.442,57.

Outras 329 pessoas fizeram 14 pontos e ganharam R$ 1.085,55. Já 12.078 apostadores marcaram 13 acertos e ganharam R$ 25.

A loteria volta a ser sorteada na noite desta quarta-feira, com prêmio estimado em R$ 1,5 milhão.

As apostas também devem ser feitas até 19h nas casas lotéricas ou canais eletrônicos Loterias Online e aplicativo da Caixa. A aposta simples da Lotofácil custa R$ 2,50.

Quina está acumulada e pode pagar R$ 4,3 milhões (Metro World News)

Quina

A Quina segue acumulada, já que ninguém acertou a faixa principal do concurso 5843, sorteado na noite de terça-feira.

Na ocasião, 58 pessoas fizeram a quadra e levaram R$ 7.047,10. Outros 4.851 apostadores marcaram três pontos e vão receber R$ 80,24.

A loteria volta a ser sorteada na noite de hoje, com prêmio estimado em R$ 4,3 milhões.

O sorteio simples da Quina, com 5 números, custa R$ 2. Assim como as demais loterias, o sorteio será a partir das 20h.

Lotomania

Hoje também tem sorteio da Lotomania, que tem prêmio estimado em R$ 1 milhão no concurso 2308.

No último sorteio, realizado na noite de segunda-feira, ninguém marcou as 15 dezenas. No entanto, um sortudo de Fortaleza, no Ceará, ganhou o prêmio por não marcar nenhum ponto. Ele vai receber R$ 85.793,84.

Outros sete sortudos marcaram 19 acertos e ganharam, cada um, R$ 24.512,52. Já 61 apostas acertaram 18 pontos e levaram R$ 1.758,07.

As apostas na Lotomania também podem ser feitas até as 19h. O jogo simples também custa R$ 2,50.

Super Sete

A Super Sete também volta a ser sorteada hoje e tem prêmio estimado em R$ 1 milhão no concurso 239.

As apostas podem ser feitas até as 19h e o preço do jogo simples custa R$ 2,50.

No último sorteio, realizado na segunda-feira (2), ninguém acertou a faixa principal e nem os seis pontos.

Já 42 apostas acertaram a quina e levaram, cada uma, R$ 896,22.

Nova loteria da Caixa

No dia 28 de maio será feito o primeiro sorteio da + Milionária, a mais nova loteria da Caixa Econômica Federal, com prêmio estimado de R$ 10 milhões.

Para ganhar, o apostador deve acertar seis números entre 50 e dois ‘trevos, de 1 a 6. Os sorteios vão ocorrer sempre aos sábados

A nova loteria terá 10 faixas diferentes de premiação, sem acumular os prêmios. As casas lotéricas já estão recebendo as apostas para a nova loteria da Caixa.