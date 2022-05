Preparem os cobertores que a temperatura deve cair em São Paulo durante a semana

Apesar do predomínio de sol entre poucas nuvens e previsão de 30°C na capital paulista nesta terça-feira (dia3), as temperaturas na capital paulista devem cair acentuadamente no decorrer da semana.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), na quarta-feira (4) volta a chover na faixa leste do estado, devido a áreas de instabilidade associadas a um sistema de baixa pressão atmosférica na altura do litoral sul de São Paulo que provocam pancadas de chuva de forma isolada entre o final da manhã e o início da noite.

De acordo com o centro, as chuvas podem ter intensidade moderada e fortes, aumentando a possibilidade de ocorrência de rajadas de vento que podem chegar aos 60km/h. As temperaturas variam entre 15°C de mínima e máxima que não deve superar os 22°C, com percentuais de umidade do ar entre 40% e 95%.

O CGE informou que há indicação de declínio acentuado das temperaturas entre a quinta-feira (5) e o domingo (8), com tempo seco e sem previsão de chuva.

Na quinta-feira (5), o tempo volta a ficar seco, com predomínio do sol e sem previsão de chuva, mas com sensação de frio na madrugada, bem como no decorrer do dia. Baixa amplitude térmica, com temperaturas entre mínima de 13°C e máxima de 21°C. A umidade do ar declina um pouco mais, com valores mínimos próximos aos 33%.

VACINA EM SP

A partir desta terça-feira (3) grávidas e puérperas, trabalhadores da saúde e crianças acima de seis meses e menores de cinco anos, além de idosos maiores de 60 anos de idade, já podem tomar as vacinas contra gripe, sarampo e poliomielite, na capital paulista.

Também continua a campanha de vacinação contra covid-19 para a população acima de cinco anos de idade. As duas vacinas podem ser administradas de forma simultânea na população acima de 12 anos de idade, sem necessidade de intervalo entre as doses