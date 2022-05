Dois apostadores de SP dividem prêmio da Lotofácil

Dois apostadores acertaram a faixa principal do concurso 2510 da Lotofácil, que foi sorteado na noite de segunda-feira (2). Os sortudos são das cidades paulistas de Avaré e Cajamar e, segundo a Caixa Econômica Federal, cada um levou o prêmio de R$ 2.302.941,77.

Outros 517 apostadores fizeram 14 acertos e ganharam, cada um, R$ 1.348,87. Já 17.628 pessoas acertaram 13 pontos e vão receber R$ 25,

A loteria volta a ser sorteada na noite desta terça-feira (3) no Espaço da Sorte, em São Paulo. A estimativa de prêmio é de R$ 1,5 milhão.

As apostas devem ser feitas até 19h nas casas lotéricas ou canais eletrônicos Loterias Online e aplicativo da Caixa. A aposta simples da Lotofácil custa R$ 2,50. O sorteio é sempre realizado após 20h.

O Metro World News acompanha o sorteio em tempo real e divulga o resultado nas suas redes sociais.

Quina

Nenhum apostador levou o prêmio do concurso 5842 da Quina, também sorteado na noite de segunda-feira.

No total, 39 pessoas fizeram a quadra e vão receber R$ R$ 9.221,19. Outros 3.434 marcaram três pontos e ganharam R$ 99,73.

A loteria volta a ser sorteada nesta terça-feira, com prêmio estimado em R$ 3,2 milhões.

O sorteio simples da Quina, com 5 números, custa R$ 2. Assim como a Lotofácil, a loteria será sorteada a partir das 20h.

Lotomania

A Lotomania não teve acertadores na faixa principal do concurso 2307, também sorteado na noite de segunda-feira. No entanto, um sortudo de Fortaleza, no Ceará, ganhou o prêmio por não marcar nenhum ponto. Ele vai receber R$ 85.793,84.

Mas sete sortudos marcaram 19 acertos e ganharam, cada um, R$ 24.512,52. Outras 61 apostas acertaram 18 pontos e levaram R$ 1.758,07.

A loteria volta a ser sorteada na quarta-feira (1), com prêmio estimado em R$ 1 milhão.

As apostas na Lotomania também podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio. O jogo simples também custa R$ 2,50.

Super Sete

O concurso 238 da Super Sete também não teve ganhadores na faixa principal. Ninguém conseguiu marcar seis pontos.

Já 42 apostas acertaram a quina e levaram, cada uma, R$ 896,22.

A loteria também volta a ser sorteada na quarta-feira, com prêmio estimado em R$ 1 milhão.

As apostas na Super Sete podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio. O preço do jogo simples custa R$ 2,50.