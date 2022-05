Vídeo: Casal agride motorista de aplicativo e acaba atropelado em Contagem

Um vídeo que circulou nas redes sociais mostra o momento em que um casal pega pedras na rua e atira contra um carro, que se aproxima em alta velocidade e acaba atropelando os dois na madrugada desta segunda-feira, em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com o motorista, que trabalha para um aplicativo de transporte, ele pegou o casal em Betim e seguia para um bar, no centro de Contagem. Ele disse que durante o trajeto passou a ser xingado e ameaçado para que fosse mais rápido, por isso decidiu não finalizar a corrida e procurar um posto policial.

O casal notou que o motorista alterou a rota e passou a agredi-lo. Ele pediu que eles descessem, e eles o fizeram, mas momentos depois o homem voltou, sentou no banco do motorista e passou a agredi-lo novamente. Ele conseguiu fazer com que o homem saísse do carro mais uma vez, mas quando se preparava para ir embora viu os dois com pedras na mão caminhando em sua direção e jogarem contra o automóvel.

VEJA O VÍDEO GRAVADO POR CÂMERAS DE SEGURANÇA:

Dois passageiros e um motorista de aplicativo se desentenderam na madrugada desta segunda-feira (2), em Contagem, na Grande BH.



Os passageiros arremessaram pedras contra o carro do motorista de aplicativo, que os atropelou.



📸 Reprodução/Redes Sociais pic.twitter.com/SEDrXtLs4e — Jornal Hoje em Dia (@jornalhojeemdia) May 2, 2022

Ele acelerou o carro e atropelou os dois em alta velocidade, jogado um deles para cima, mas eles levantaram e foram embora andando, apesar da violência do atropelamento. O carro ficou danificado e teve que ser guinchado.

O motorista do carro de aplicativo, de 27 anos, prestou depoimento. A Polícia Civil está procurando o casal para intimá-los e levá-los para a delegacia para depor. Por enquanto, o motorista de aplicativo segue como investigado suspeito.

