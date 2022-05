Lotofácil pode pagar R$ 4 milhões nesta segunda

A Lotofácil pode pagar prêmio de R$ 4 milhões no concurso 2510, que será sorteado na noite desta segunda-feira (2) no Espaço da Sorte, em São Paulo.

No último sorteio, realizado no sábado (30), um apostador acertou 15 números e levou pra casa R$ 1.095.613,68. A aposta foi feita por meio de um canal eletrônico, segundo a Caixa Econômica Federal.

Outros 243 sortudos marcaram 14 pontos e levaram R$ 1.350,53. Já 9.668 jogadores fizeram 13 acertou e vão receber, cada, R$ 25.

As apostas para a loteria devem ser feitas até 19h nas casas lotéricas ou canais eletrônicos Loterias Online e aplicativo da Caixa. A aposta simples da Lotofácil custa R$ 2,50. O sorteio é sempre realizado após 20h.

O Metro World News acompanha o sorteio em tempo real e divulga o resultado nas suas redes sociais.

Quina

A Quina está acumulada e pode pagar R$ 2,3 milhões para quem acertar o concurso 5842, que também será sorteado nesta noite.

O último concurso, realizado no sábado, não teve ganhadores na faixa principal. Já 22 apostadores marcaram a quadra e levaram R$ 15.316,18.

Outros 2.693 sortudos fizeram três pontos e vão receber, cada um, R$ 119,16.

O sorteio simples da Quina, com 5 números, custa R$ 2. Assim como a Lotofácil, a loteria será sorteada a partir das 20h.

Super Sete

A Super Sete sorteia hoje o concurso 238, que tem prêmio estimado em R$ 900 mil.

No último concurso, realizado na sexta-feira, ninguém acertou a faixa principal. Já um sortudo fez seis pontos e levou R$ 24.549,70.

Outros 42 apostadores marcaram a quina e levaram, cada um, R$ 835,02.

As apostas na Super Sete também podem ser feitas até as 19h. O preço do jogo simples custa R$ 2,50.

Lotomania

Hoje também tem sorteio da Lotomania, que tem prêmio estimado em R$ 500 mil no concurso 2307.

No último sorteio, na sexta-feira (29), um apostador de São Paulo acertou sozinho a faixa principal e levou pra casa R$ 8.573.464,06.

Outros oito sortudos marcaram 19 pontos e ganharam R$ 44.085,78. Já 104 pessoas fizeram 18 acertos e vão receber R$ 2.119,51.

As apostas na Lotomania também podem ser feitas até as 19h. O jogo simples também custa R$ 2,50.