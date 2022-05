Lançada + Milionária, a loteria da Caixa com prêmios de dois dígitos

Apostadores de todo Brasil já podem arriscar a sorte na + Milionária, a nova modalidade da loteria da Caixa Econômica Federal. As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica, pelo portal Loterias Caixa ou ainda no aplicativo (app). O primeiro sorteio será realizado no dia 28 deste mês.

A novidade está no valor a ser oferecido: a partir de R$ 10 milhões, sem acumulação, com dez faixas diferentes de premiação.

Como funcionam as apostas?

Os sorteios da +Milionária vão ocorrer aos sábados. Na aposta simples devem ser marcados seis números de 1 a 50 e dois “trevos” de 1 a 6. Ganha o prêmio principal quem acertar as três combinações.

Produtos

Além da recém-lançada +Milionária, o apostador ainda pode tentar a sorte nas seguintes modalidades: Dia de Sorte; Dupla Sena; Loteca; Loteria Federal; Lotofácil; Lotomania; Mega-Sena; Quina; Super Sete e Timemania.

Quase metade do valor arrecadado pelas Loterias da CAIXA é destinado a repasses sociais conforme determinado pela legislação.

SORTEIO DESTA SEGUNDA-FEIRA DA LOTOFÁCIL

A Lotofácil pode pagar prêmio de R$ 4 milhões no concurso 2510, que será sorteado na noite desta segunda-feira (2) no Espaço da Sorte, em São Paulo.

No último sorteio, realizado no sábado (30), um apostador acertou 15 números e levou pra casa R$ 1.095.613,68. A aposta foi feita por meio de um canal eletrônico, segundo a Caixa Econômica Federal.

Outros 243 sortudos marcaram 14 pontos e levaram R$ 1.350,53. Já 9.668 jogadores fizeram 13 acertou e vão receber, cada, R$ 25.

As apostas para a loteria devem ser feitas até 19h nas casas lotéricas ou canais eletrônicos Loterias Online e aplicativo da Caixa. A aposta simples da Lotofácil custa R$ 2,50. O sorteio é sempre realizado após 20h.