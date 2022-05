Em busca de um novo desafio profissional? Confira vagas abertas

Segunda-feira costuma ser um ótimo dia para tirar planos do papel, entre eles buscar uma nova colocação profissional. E para quem deseja encarar um novo desafio, o Metro World News selecionou algumas empresas que estão com vagas abertas.

Vale ressaltar que o mercado está aquecido, com diversas oportunidades nas áreas de tecnologia, logística, comunicação e outras. Confira quem está contratando no momento:

Livance

A Livance é uma solução para os profissionais de saúde que oferece infraestrutura e espaços compartilhados no modelo cowork para quem quer ter um consultório próprio, sem custos fixos de manutenção. Com quatro anos de existência, a empresa que está com treze unidades em operação, em São Paulo e no Rio de Janeiro, tem 16 vagas em diversas áreas. Para se candidatar acesse o link.

Provu

A Provu (ex-Lendico), fintech especializada em crédito pessoal e meios de pagamento totalmente digitais, nasceu em 2015 e está com diversas vagas abertas para Analista de Sistema Pleno, Design de Produto Sênior, Design System e OPS, UX Researcher Senior, Analista de BackOffice Jr, Cyber Security, Head de Fraude, Coordenador de Segurança da Informação, Supervisor de Operação de Cobrança, além de vagas de talentos para PCD. Os interessados podem se candidatar pelo site.

N5

A N5, empresa de software para Fintechs, Bancos e Seguradoras, está com mais de 100 vagas abertas para profissionais de qualquer lugar do mundo trabalharem em modelo remoto. A N5 busca agregar novos colaboradores em posições-chave como Front End Developer, Back End, Full Stack, Cientista de Dados, Big Data, Architect e Sysadmin, entre outros. Os interessados devem se candidatar pelo link.

Frubana

A Frubana, plataforma de e-commerce para restaurantes, está com diversas vagas abertas. A startup oferece posições presenciais e remotas, contratando em diferentes cidades brasileiras. Para inscrições e mais informações, clique aqui.

Zapay

A Zapay, startup especializada no pagamento e parcelamento de débitos de trânsito junto aos órgãos competentes, está com vagas abertas para as áreas de tecnologia, financeiro e análise de riscos. Os interessados podem acessar o site para se candidatar a uma das vagas.

DOK

O DOK, primeiro despachante online do Brasil, está com 29 vagas abertas, divididas entre remotas e presenciais. Entre os cargos oferecidos estão Analista de Conteúdo&SEO, Analista de Suporte, Analista Financeiro, Apresentadora/Influenciadora, Atendimento ao Cliente, Cientista de Dados, Consultor Comercial de Seguros Auto, Desenvolvedor Back-end Sênior, Desenvolvedor Beck-end Pleno, Desenvolvedor Front-end Sênior , Desenvolvedor Front-end Pleno, Desenvolvedor Full Stack Sênior, Estágio em Logística , Estágio em Marketing, Estágio em Recursos Humanos, Estágio em Tecnologia da Informação, FilmMaker/Cinegrafista, Gestor de Tráfego, Monitor de Atendimento, Motion Designer/Editor de Vídeos, Publicitário, Roteirista para Vídeos e UX Designer Sênior. Os interessados podem enviar o currículo para rh@despachantedok.com.br.

Octadesk

A Octadesk, plataforma de comércio conversacional, está com diversas vagas abertas para profissionais que queiram trabalhar de maneira 100% remota nas áreas de Customer Success, Design, Engenharia, People, Produto, Sales e Suporte. As vagas são para os cargos de Customer Success Analyst, Designer de Produtos, Engenheiro de Software, Product Manager, Account Executive e Analista de Suporte. Os interessados devem se cadastrar no site da Octadesk na plataforma Kenoby.