Criança de 4 anos é ‘apreendida’ pela polícia após ‘roubar’ o carro da mãe e dar um passeio

Uma criança de quatro anos pegou o carro da mãe e decidiu dar uma voltinha pela região. O incidente ocorreu neste sábado (30) em uma cidade da Holanda, chamada Utrecht.

A polícia da cidade central relatou que o menino colidiu com dois carros estacionados, logo em seguida deixou o veículo de pijama e pés descalços. Informações são da BBC News.

As testemunhas logo chamaram a polícia quando viram a criança andando sozinha pela rua. Ninguém se feriu durante o “passeio”. No Instagram, a polícia disse que encontraram um “novo Max Verstappen” – famoso automobilista holandês, campeão mundial de Fórmula 1.

Momento do incidente

De acordo com a polícia, a criança acordou no sábado quando seu pai foi trabalhar e pegou as chaves do carro da mãe. Após entrar no veículo, o menino decidiu que daria um passeio na região.

Momento depois, a polícia foi acionada com o relato de que havia um veículo abandonado nas proximidades, tendo atingido dois carros estacionados. A mãe do menino foi avisada pelas autoridades logo em seguida.

Quando entregaram o telefone ao menino, ele realizava gestos como se estivesse no volante, segundo os policiais. “Percebemos então que a criança pode ter sido o motorista”, dizia o texto no Instagram.

A forma como o menino ligou o carro

A criança foi levada ao local do acidente para descrever o ocorrido e como a ativação do carro foi feita. Mas antes, recebeu chocolate quente na delegacia e um ursinho de pelúcia enquanto esperava a mãe.

Segundo a polícia, o menino abriu o carro com a chave, o colocou na ignição e moveu o pé para a embreagem e os pedais do acelerador.

Os pais da criança receberam a orientação de esconder as chaves do carro das próximas vezes. “Felizmente, a aventura deste mini motorista chegou ao fim com um chiado”, escreveu a polícia.