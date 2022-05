Bebê engasga com alimento em creche e morre na zona leste de São Paulo

Um bebê de apenas nove meses morreu engasgado no Centro de Educação Infantil do Jardim da Conquista II, na zona leste de São Paulo.

A mãe de Marcos Gabriel disse que foi informada pela creche que o bebê engasgou durante o jantar e começou a tossir. O menino começou a ficar roxo e foi rapidamente levado para a enfermaria pela professora, onde a enfermeira fez uma massagem para tentar retirar o alimento da garganta da criança. O bebê vomitou, mas continuou engasgado.

Os funcionários da creche resolveram levá-lo para a Assistência Médica Ambulatorial (AMA) mais próxima, mas Marcos não resistiu e morreu no local.

Segundo os médicos, o alimento havia chegado ao pulmão e por isso ele morreu. Os funcionários da creche disseram também que o bebê sofria de refluxo ou problemas pulmonares, mas ela conta que ele nunca teve nenhum problema de saúde desse tipo.

O caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia de São Mateus, que vai investigar o caso.

Energético

Uma criança morreu após ingerir uma bebida energética a na casa de sua avó, no México, de acordo com notícia veiculada pelo site The Mirror.

A criança, segundo os parentes, pegou um copo de bebida que estava sobre a mesa e bebeu. Ela começou a passar mal e foi levada às pressas ao hospital, onde teve uma parada cardíaca e ficou uma semana internada em coma, sendo depois diagnosticada sua morte encefálica.

Não se sabe se a criança tinha outros problemas de saúde, mas especialistas alertaram para os riscos do consumo de energéticos entre crianças, que pode causar quadros de Aumento de pressão arterial e distúrbios do sono, quadro que associado a distúrbios pré-existentes no coração, pode se tornar bastante perigoso.

Um estudo publicado no Canadá estima que 55% das pessoa com idade entre 12 e 24 anos que consomem a bebida regularmente sofrem com sintomas que vão desde vômitos e dores no peito até convulsões.