Acidente com ônibus deixa 8 mortos e 15 feridos no Paraná

Pelo menos oito pessoas morreram e 15 ficaram feridas na manhã desta segunda-feira quando um ônibus que transportava passageiros bateu com um caminhão em Marechal Cândido Rondon, no oeste do Paraná e capotou.

O ônibus viajava da cidade de Pato Bragado para a cidade de Cascavel, também no Paraná, com passageiros que fariam tratamento médico no local. O acidente ocorreu no quilômetro 17 da BR 467, por volta das 6h.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou nesta manhã oito mortos, mas o nome e idade das vítimas ainda não foram confirmados. Segundo a polícia, o condutor do caminhão que se envolveu no acidente fugiu do local sem prestar socorro às vitimas e ainda não foi localizado.

Viaturas do SAMU, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil foram acionadas e estão no local para auxiliar no resgate dos passageiros. As vítimas estão sendo levadas para os hospitais da região.

Inicialmente, a PRF havia informado que o ônibus era escolar e transportava crianças, mas a prefeitura de Pato Brado corrigiu a informação afirmando que trata-se de um ônibus usado para transportar pacientes para unidades de saúde.

LEIA TAMBÉM: Câmera flagra homem se masturbando e perseguindo mulher em SP

OUTRO ACIDENTE

Uma mulher morreu quando bateu sua motocicleta na traseira de um caminhão em um cruzamento do trecho urbano na rodovia BR-369, em Londrina, no Paraná, na madrugada desta segunda-feira

Segundo a polícia, o caminhão estava parado no semáforo quando a motociclista, de 31 anos, bateu na traseira do veículo em alta velocidade, sendo arremessada a uma distância de pelo menos 20 metros. Ela chegou a ser socorrida ainda no local do acidente, mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes de chegar ao hospital.

A polícia disse que a documentação da motocicleta esportiva que ela usava, assim como a documentação da condutora, estavam em situação regular.