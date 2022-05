Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a declaração do Imposto de Renda

A Receita Federal prevê o recebimento de mais de 34 milhões de declarações do Imposto de Renda neste ano. O prazo para entrega, que começou em 7 de março e terminaria em 29 de abril, foi prorrogado para 31 de maio, e muitos contribuintes ainda têm dúvidas sobre o assunto.

Vale esclarecer que a declaração do IR deve ser entregue até o último dia útil do mês, em caráter extraordinário, com as informações dos rendimentos, ganhos e gastos efetuados no ano anterior. O envio é realizado somente pela internet.

Segundo o professor Cristiano Suppi da Rosa, do curso Técnico em Contabilidade do Senac EAD, a digitalização dos processos contábeis contribuiu para otimizar o preenchimento e o envio da declaração.

Um exemplo é a declaração pré-preenchida, em que as informações são importadas diretamente para o formulário atual. Outra melhoria é a possibilidade de realizar o preenchimento pelo celular, por meio do aplicativo específico.

Novidades

A opção de pré-preenchimento da declaração foi disponibilizada em março e atenderá pessoas com certificado digital e conta nível prata ou ouro na plataforma do Governo Federal. A partir da tecnologia, é possível recuperar dados dos anos anteriores, diminuindo chances de erros no preenchimento.

Outras funcionalidades que estão valendo para este ano são o pagamento e restituição via PIX, reordenamento da ficha de bens (códigos organizados por grupos) e a inclusão de dependentes. Essa informação deve esclarecer se a pessoa mora com o titular da declaração ou não.

O docente do Senac EAD lembra que desde 2015 não houve alteração na tabela do IRPF. Desse modo, não há modificações nos tributos que devem ser declarados. No entanto, o especialista reforça que as pessoas que receberam auxílio emergencial em 2021 devem incluir a informação no documento.

“É importante esclarecer que o benefício do auxílio emergencial deve ser apontado como rendimento tributável e, no caso de recebimento irregular, terá que devolver a quantia, segundo as informações divulgadas pelo Ministério da Cidadania”, aponta.

Veja abaixo algumas dicas para facilitar o preenchimento da declaração:

1 - Priorize os principais documentos: informes de rendimentos, despesas dedutíveis e documentos pessoais podem ser reunidos com antecedência, a fim de evitar correria ou esquecimento;

2 - Notas fiscais de despesas: gastos com educação e saúde não têm limite para serem apresentados na declaração. Por isso, solicite os comprovantes de pagamento para facilitar o preenchimento no período estipulado pelo governo;

3 - Comprovantes do patrimônio: outros dados que merecem atenção são os que se referem a depósitos em conta, patrimônio material (residência e carro, por exemplo). Você precisará deles para efetuar a declaração;

4 - Pesquise com antecedência a modalidade de declaração mais adequada: acesse o portal da Receita Federal e verifique se o modelo mais condizente com sua situação é o completo ou simplificado;

5 - Esclareça as dúvidas com antecedência: aproveitando que você já verificou o que é necessário no processo de declaração, surgirão várias dúvidas sobre documentos. Dessa forma, aproveite para buscar o auxílio de um contador de confiança.