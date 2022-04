São Paulo abre vagas para curso gratuito de formação na área de gastronomia

A Prefeitura de São Paulo vai oferecer a partir do mês de maio um curso gratuito de formação básica em gastronomia, do Programa Cozinha Escola, executado pela Fundação Paulistana, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. As aulas acontecem no bairro Aclimação, na região central da cidade.

A qualificação visa ensinar aos iniciantes os conceitos e métodos mais comuns dentro da uma cozinha, como a seleção de ingredientes, tipos de cortes de alimentos, utilização de equipamentos e utensílios, entre outros.

Além disso, os alunos irão aprender receitas com preparo de carnes, ovos, sopas, massas, molhos e introdução à confeitaria. No conteúdo programático, os participantes vão produzir pratos como caldo verde, vinagrete, risoto, polenta, feijão tropeiro, baião de dois, feijoada, macarrão, tortas, quiches, galinhada, bobó de camarão, estrogonofe, bolo de cenoura, carolinas e muito mais.

O curso tem carga horária de 120 horas, e as aulas serão ministradas por professores do Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), contratada via edital pela Fundação Paulistana. Todos os cursos têm certificado de conclusão.

Para participar é necessário ter no mínimo 16 anos e Ensino Fundamental completo. É preciso utilizar calça comprida e sapato fechado durante aulas práticas.

Os participantes também irão receber seis horas de conteúdo sobre inserção no mercado de trabalho e geração de renda e serão orientados a fazer o curso sobre Boas Práticas de Manipulação de Alimentos, com certificado validado pela Covisa (Coordenação de Vigilância em Saúde), responsável pela vigilância sanitária na cidade de São Paulo, disponível no Portal do Cate

Se interessou pelo curso de gastronomia? Para fazer a inscrição, acesse o link.

Qualificação profissional gratuita - Gastronomia

Vagas: 20

Local: Senac Aclimação

Endereço: Rua Pires da Mota, 838 - Aclimação

Inscrições: Acesse o site

Horário: das 13h30 às 17h30

Início das aulas: 16 de maio

Conclusão: 24 de junho