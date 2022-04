Corpo de menino de 10 anos é encontrado em milharal; polícia busca suspeito

A Polícia Civil de Goiás está à procura de um homem de 51 anos suspeito de matar o menino Victor Henrique Alves dos Santos, de 10, em Maurilândia. O corpo da criança foi encontrado em um milharal com sinais de violência sexual.

A foto de Valteir Camargo da Silva foi divulgada pela corporação na última sexta-feira (29). A população que souber de seu paradeiro pode passar informações de forma anônima por meio do telefone 197.

Mandado de prisão preventiva foi expedido pela Justiça do Estado pelos crimes de homicídio e estupro.

Algumas testemunhas informaram que viram o suspeito andando com a criança e que ele teria oferecido salgadinhos a ela.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Elexandre Cézar, Valteir tem o costume de utilizar outros nomes, como “Cristiano, Elton ou Valdeir”, e não tem antecedentes criminais.

Crueldade chamou atenção

O corpo de Victor foi encontrado na quarta-feira passada (27), após três dias de desaparecimento. Imagens registraram a última vez que a criança foi vista, andando com o irmão pela rua.

A família reconheceu o corpo do menino, que foi velado na última quinta-feira (28). A perícia ainda aguarda resultados do exame de DNA para confirmação oficial.

O crueldade do crime chamou a atenção das autoridades. “Durante a perícia, foi encontrado introduzido no ânus dessa criança um pedaço de madeira, podendo ser um pedaço de cana ou do próprio pé de milho. Isso demonstra a crueldade com que essa vítima foi tratada”, afirmou o delegado. A informação foi divulgada pelo portal de notícias Metrópoles.

