Aviões da Gol e Azul se chocam no Aeroporto de Viracopos

Aviões colidem no aeroporto de Viracopos Aeroflap (Divulgação)

Dois aviões - um da Gol e outro da Azul - se chocaram no pátio do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo, na noite da última sexta-feira (29). Ninguém ficou ferido.

De acordo com a Gol, a aeronave, que vinha do Rio de Janeiro, atingiu sem querer a cauda da outra com a ponta da asa.

A Azul, por sua vez, informou, que o avião da concorrente atingiu a “parte traseira da fuselagem” do Embraer E195-E1 durante procedimento de táxi. A aeronave da companhia estava vazia e parada para pernoite.

As causas da colisão não foram informadas, e os dois aviões sofreram avarias.

E por falar em avião...

Passageiros de um voo da Latam que tinha o trajeto entre as cidades de Medellín e Cartagena, na Colômbia, viveram há cerca de um mês momentos de desespero após uma falha que resultou em um pouso de emergência.

De acordo com detalhes compartilhados pelo portal Publimetro, em comunicado, a Latam se pronunciou sobre o ocorrido e disse que “o avião teve um problema nas rodas do trem de pouso do nariz durante a decolagem. Como resultado dessa situação, o avião retornou imediatamente ao aeroporto”.

Em uma das gravações compartilhadas nas redes, pode-se ver o momento em que um dos pneus explode, resultando em um grande clarão e posteriormente é acompanhado por fumaça.

Já em outro vídeo, registrado por um dos passageiros, é possível acompanhar todo o drama vivido dentro da aeronave. Nas imagens, pessoas aparecem chorando e outras rezando, enquanto os comissários tentam manter o controle, pedindo que todos permaneçam sentados.

Embora o susto, a Airplan, que é a concessionária responsável pelo aeroporto, disse que a situação terminou bem e sem nenhum ferido. “Todas as unidades de atenção (bombeiros aeronáuticos, saúde aeroportuária e autoridades) estão no local atendendo à emergência”.

Veja abaixo o vídeo gravado de dentro do avião e que foi compartilhado no Twitter.