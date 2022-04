Vídeo no TikTok desagrada facção criminosa e jovem é morta

Jovem é encontrada morta com as mãos amarradas após vídeo Redes sociais (Reprodução)

Uma jovem de 21 anos foi encontrada morta, com as mãos amarradas, após publicar um vídeo em seu perfil no TikTok. O crime aconteceu na cidade de Brasnorte, no Mato Grosso e, teria sido cometido por membros de uma facção criminosa, que não gostaram de um detalhe da gravação.

Segundo a Polícia Civil, Ellen Nascimento da Silva, de 21 anos, fez um símbolo com as mãos que teria relação com um grupo rival a dos suspeitos do homicídio. Na vídeo, ela aparece dançando e fazendo o tal gesto, que não foi detalhado pelas autoridades.

Seis integrantes estariam envolvidos na morte da jovem, sendo que dois deles realizaram quatro disparos, informou o delegado que investiga o caso, Eric Marcio Fantin. Ele revelou ainda que quatro dos envolvidos já estão presos em flagrante por outros motivos. O mandante do assassinato já foi identificado.

A polícia revelou que Ellen tinha amizade e relacionamento amoroso com integrantes da facção, mas não tinha envolvimento com o crime. Acredita-se que símbolo feito por ela durante a dança publicada na rede social não foi intencional.

O desaparecimento

O corpo de Ellen foi encontrado na última sexta-feira (22), dois dias após seu desaparecimento.

A mãe da garota disse que ela saiu de casa por volta de 21h dizendo que ia para a casa de um amigo.

Três dias depois, um homem que trabalhava com um trator na zona rural da cidade relatou que viu o corpo de uma mulher em um matagal, já em estado de decomposição. Após a perícia, a vítima foi identificada.

O corpo tinha marcas de tiro pelo corpo e estava com as mãos amarradas.

