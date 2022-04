Shopper, Catho e Adyen estão com vagas de emprego abertas; confira

Levantamento do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) revelou que a taxa de desemprego no Brasil ficou em 11,2% nos primeiros meses do ano, com o índice ainda atingindo 12 milhões de brasileiros. Apesar do cenário negativo, o mercado está aquecido, com diversas vagas abertas nas áreas de tecnologia, logística, comunicação e outras.

Confira algumas empresas que oferecem oportunidades:

Shopper

A shopper.com.br, supermercado 100% online, está com diversas vagas de emprego abertas em diferentes áreas. Algumas são home office, principalmente para o time de tecnologia. Já as vagas presenciais são para os municípios de São Paulo, Osasco, Bertioga, Ribeirão Preto, Hortolândia e São José do Rio Preto.

As oportunidades são para Analista de Contratos; Analista de E-Commerce; Analista de FP&A; Analista de Gestão de Estoque; Analista de Logística; Analista de Marketing; Analista Departamento Pessoal; Analista de Processos Jr; Analista de Recrutamento e Seleção; Analista de Relacionamento com o Cliente; Analista de Treinamento e Desenvolvimento; Analista/Estagiário de Operações; Analista Financeiro; Aprendiz; Auxiliar Administrativo; Auxiliar de Compras; Auxiliar de Facilities; Auxiliar de Limpeza; Comprador; Coordenador de Facilities; Coordenador de Operações; Desenvolvedor Web Full Stack(Junior, Pleno e Senior); Especialista de Controladoria; Estagiário/Analista de Gestão de Estoque; Estagiário/Analista de People Analytics; Estagiário/Analista de Recrutamento e Seleção; Estagiário de Compras; Estagiário de Logística; Estagiário de Processos; Líder Logístico; Operador Jr; QA Analyst; Supervisor de Operações; Tech Recruiter; e Vendas B2B.

Os interessados em participar do processo seletivo e concorrer a uma dessas vagas devem se inscrever por meio do site.

Catho

A Catho, marketplace de tecnologia que conecta empresas e candidatos, está com 19 vagas abertas. A maioria das posições são para atuar na área de Desenvolvimento.

Os cargos disponíveis vão desde Tech Lead até Coordenador de Recrutamento e Seleção. Também há oportunidades para trabalhar nas áreas de Produtos, B2B, B2C, Gente & Gestão e Administrativo Financeiro.

Os interessados devem acessar as oportunidades e se cadastrar pelo site.

Adyen

A Adyen, empresa global de tecnologia de pagamentos, está com oportunidades em São Paulo. São elas: Desenvolvedor em Java Sênior, Desenvolvedor Java Pleno ou Junior e Engenheiro de Infraestrutura.

Para se candidatar e participar do processo seletivo, basta acessar o link.