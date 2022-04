Acusado de ser motoboy assassino, jovem se entrega à polícia em SP

Acxel Gabriel de Holanda Peres, de 23 anos, é acusado de matar estudante com 4 tiros no jabaquara (Reprodução / G1)

Um vídeo que circulou nas redes sociais no início da semana mostrou o estudante Renan Silva Loureiro, de 20 anos, sendo assaltado e morto por um motoboy quando voltava para casa com sua namorada, no Jabaquara, zona sul de São Paulo.

As câmeras de segurança gravaram o momento em que o assaltante aponta a arma e Renan se ajoelha no chão, dizendo que não tinha nada para ser levado. Em seguido, assaltante aponta a arma para a namorada dele e ele reage. Neste momento, ele é baleado quatro vezes, um deles na cabeça, e morre no local.

O nome do motoboy criminoso é Acxel Gabriel de Holanda Peres, de 23 anos, que se entregou nesta sexta-feira para a polícia. Na delegacia, os policiais levantaram que ele já tem 10 passagens por roubo e receptação de produtos roubados. Sua primeira prisão foi aos 12 anos.

Investigadores da polícia analisaram as câmeras de segurança e conseguiram a placa da moto, e através dela identificaram o motoboy. Na casa dele, a polícia encontrou uma jaqueta, a mochila de entrega e um revólver, supostamente usado no crime. Acxel não estava em casas e permaneceu foragido até hoje.

A namorada da vítima fez um reconhecimento parcial do suspeito pelas imagens e reconheceu também a arma, que está sendo periciada para verificar se é a mesma do crime.

Segundo a advogada que defende Acxel, ele disse que ia se entregar e que estava com medo devido à repercussão que o vídeo causou nas redes pela violência do crime.

Renan era universitário, cursava administração de empresas na Unip e trabalhava na Starbucks.

