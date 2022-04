Mulher descobre que estava sendo traída após ver publicação viral de conversa em ônibus

Que as redes sociais são uma grande fonte de ajuda em diversos casos, isso não é segredo para ninguém. Mas, e ajudar uma pessoa a descobrir que está sendo traída, é possível? Para quem tem dúvidas, este foi o caso de uma mulher, identificada como Lorraynne Gonçalves, que descobriu recentemente a infidelidade de seu namorado em Vila Velha, no estado do Espírito Santo.

No Twitter, uma internauta escreveu: “Alô, Lorrayne, que mora em Vila Velha, seu namorado André está te traindo com sua irmã Poliana. Na sexta-feira, ele disse que ia jogar futebol, mas foi pra casa dela transar”. Confira a seguir o tweet original. (Caso não consiga visualizá-lo, basta que acesse o link).

E, após toda a movimentação nas redes sociais, finalmente, a mensagem chegou à Lorrayne que viu o texto e agradeceu. Mas, calma, que a história não termina aqui.

Em um dos comentários, a jovem esclareceu que Poliana não era sua irmã e sim sua amiga de longa data. “Ele falava que era irmã porque éramos juntas desde criança”, contou Gonçalves em entrevista ao portal UOL, acrescentando que havia terminado com o companheiro.

Poliana era casada e ex-namorado de Lorrayne fugiu da cidade

“Soube que ele ficou com minha amiga numa festa em Guarapari, ele é um idiota, eu estava cega. [...] Só o André falou arrependido. Poliana não. Ela não se sente errada, diz que foi só um lance errado”, contou a jovem traída.

Por fim, Lorrayne explicou que o ex fugiu da cidade, uma vez que Poliana era casada e o seu companheiro se inteirou do ocorrido. “O marido dela descobriu ontem mesmo, foi até a casa do André e quis bater nele ali mesmo. Agora ele fugiu do Espírito Santo por medo”, disse.