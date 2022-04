OMS alerta para hepatite misteriosa que ataca crianças

Uma onde de casos de hepatite, cuja origem intriga os cientistas, fez com que a OMS (Organização Mundial de Saúde) ligasse o alerta vermelho. Já são 169 casos registrados em 12 países diferentes, fazendo com que uma em cada 10 crianças atingidas necessite de transplante de fígado.

E uma das coisas que estão deixando os cientistas confusos é a falta dos sintomas característicos, como a icterícia (pele ou olhos amarelados), um sinal revelador de hepatite. Como outros sintomas, como náuseas, diarreia e dores no estômago, são comuns em diversas doenças ou mesmo em infecções alimentares, o diagnóstico acaba sendo feito de forma tardia,

Segundo a OMS, que classificou a doença como “hepatite aguda de etiologia desconhecida”, pesquisadores estão buscando o agente causador. O principal suspeito, por enquanto, é um adenovirus do tipo 41. “O adenovírus tipo 41 geralmente se apresenta como diarreia, vômito e febre, muitas vezes acompanhados de sintomas respiratórios. Embora existam relatos de casos de hepatite em crianças imunocomprometidas com infecção por adenovírus, o adenovírus tipo 41 não é conhecido como causa de hepatite em crianças saudáveis”, diz o comunicado da OMS.

A entidade recomendou que os sistemas de saúde de todos os países realizem exames de sanguem, soro, urina, fezes e amostras respiratórias nos pacientes, e biopsia hepática, quando necessário. “Outras causas infecciosas e não infecciosas precisam ser minuciosamente investigadas”, diz

Não foi descartada também que a doença possa ser desencadeada pelo coronavírus ou mesmo por um resfriado comum. Segundo a OMS, 74 pessoas testadas tinham adenovírus, 20 tiveram covid-19 e os outros 19 casos tiveram coinfecção de covid-19 e adenovírus.

Segundo o hepatologista do Imperial College London, da Inglaterra, Simon Taylor-Robinson, o número de transplantes realizados até agora podem indicar que o problema é maior do que parece. “Pode ser apenas as ponta do iceberg”, garantiu.