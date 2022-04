Gripe aviária H3N8 é diagnosticada pela primeira vez em humanos na China

Autoridades sanitárias chinesas confirmaram o primeiro diagnóstico da gripe aviária H3N8 em humanos desde 2002, quando foi detectado.

O vírus H3N8 vem sendo acompanhado desde que foi descoberto e até então só havia infectado cavalos, cães, aves aquáticas e focas, mas não havia nenhum caso registrado de infecção de pessoas.

O primeiro caso, de acordo com as autoridades chinesas, é de um menino de quatro anos que mora na província de Henan. Ele foi internado com febre alta e outro sintomas e testou positivo para o vírus.

O menino vive com sua família, que cria galinhas em uma área onde também há patos silvestres, segundo a Comissão Nacional da Saúde (CNS) da China. Acredita-se que o menino tenha sido infectado diretamente pelas aves, e não há registro entre humanos, já que ninguém na sua família foi contaminado..

Segundo o CS, trata-se de um caso de “transmissão única entre espécies”, e por isso o risco de contágio em larga escala é pequeno. O governo chinês, entretanto, emitiu um comunicado local para que as pessoas fiquem longes de aves mortas ou doentes e em caso de febre ou sintomas respiratórios, procurem ajuda médica.

LEIA TAMBÉM: OMS alerta para hepatite misteriosa que ataca crianças

GRIPE AVIÁRIA

Embora o governo chinês tenha minimizado o diagnóstico do primeiro caso da H3N8 registrado no país, cepas anteriores da gripe aviária se mostraram altamente contagiosas, como a H5N1 e a H7N9, detectadas entre 1979 e 2013, que contaminaram e mataram milhares de pessoas. Somente em 2013, a H7N9 contaminou cerca de 1,8 mil pessoas na China e matou 40% dos infectados.

Pode interessar ainda: