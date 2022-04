Após fantasia de Mayara Lima arrebentar e revelar partes íntimas, marido pede investigação

Mayara Lima enfrentou perrengue com fantasia neste Carnaval Instagram (Reprodução)

Mayara Lima, princesa de bateria da escola de samba Paraíso do Tuiutí, do Rio de Janeiro, passou por poucas e boas durante o desfile no último sábado (23). Sua fantasia arrebentou, deixando sua genitália à mostra.

O acidente aconteceu em frente ao primeiro módulo de jurados. Além do constrangimento, a falta pode ocasionar perda de pontos para a escola.

Mesmo após a roupa rasgar bem na parte de baixo, Mayara Lima continuou sambando, se cobrindo com as mãos. Auxiliares conseguiram, por fim, arranjar uma calcinha para a passista, que a vestiu e seguiu pela Marques de Sapucaí.

A princesa publicou um relato sobre o Carnaval em suas redes sociais acompanhado de um vídeo. “Mesmo com todos os imprevistos eu não tenho palavras para descrever a emoção que foi entrar ontem na Sapucaí pela minha @paraisodotuiutioficial 💙💛”. Confira:

Explicações

O marido de Mayara, Renan Marins, busca agora uma resposta para o defeito na fantasia da amada com os responsáveis por sua confecção. A informação foi revelado pelo jornal “O Globo”.

Renan é vice-presidente da Unidos de São Cristóvão e diretor de barracão da escola. Ele teria mandado investigar o que aconteceu com a roupa durante a apresentação.

De acordo com uma integrante da escola de samba ouvido pelo veículo de imprensa, é provável que a falha tenha ocorrido no recuo da bateria.

Mayara Lima começou a se arrumar às 18h, mas a roupa já contava com problemas nas amarrações e também nas sandálias. Além disso, por falta de tempo, a princesa de bateria não conseguiu passar pelos últimos ajustes em seu figurino.

A Paraíso do Tuiuti foi a primeira a escola de samba a entrar na Avenida na segunda noite de desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro neste Carnaval.

LEIA TAMBÉM: