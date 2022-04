Prefeitura de São Paulo recebe inscrições para mutirão de emprego

Com mais de 700 vagas de emprego nas áreas do comércio e serviços, a Prefeitura de São Paulo realiza na próxima sexta-feira (29), das 8h às 17h, o Contrata SP – Dia do Trabalho. A atividade integra a programação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho em celebração ao 1º de Maio.

Para participar os trabalhadores devem se inscrever pelo Portal Cate entre hoje (25) e amanhã (26). A equipe do Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo) fará a primeira triagem dos candidatos para convocar para as unidades Central e Interlagos, que receberão empresas para processos seletivos no local.

“Estamos preparando uma semana de ações a fim de intensificar atividades da Prefeitura voltadas à geração de emprego e renda. As empresas encontram no Contrata SP um suporte do Cate para os processos seletivos, podendo contar com um banco de talentos diversificado para preencher as oportunidades disponíveis. Nosso setor de captação de vagas, pode ser contatado até a véspera do evento para cadastrar novas oportunidades”, explica a secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso.

Os candidatos encontrarão no mutirão vagas em supermercados em setores administrativos e operacionais; em lojas nos cargos de vendedores; atendentes e auxiliares em lanchonetes, cozinheiros, entre outras. Para a maioria das oportunidades os candidatos precisam ter entre o Ensino Fundamental e Médio completo. Os salários são de até R$ 3.500.

No atendimento presencial do Contrata SP – Dia do Trabalho, os interessados precisam levar RG, CPF e carteira de trabalho, que pode ser o modelo digital, além de cópias do currículo para poder deixar com as empresas.

No Portal Cate, os candidatos podem ainda se inscrever para mais de 100 cursos e participar de oficinas rápidas para se sair bem nos processos seletivos e preparar um currículo adequado às exigências do mercado.

