Bebê nasce durante viagem de ônibus e recebe passe gratuito para a vida toda

Já pensou na possibilidade de andar de transporte público a vida inteira totalmente de graça? Se você conseguiu o passe vitalício, com certeza deve ter uma boa história para contar, assim como aconteceu na Índia. Informações são do portal The Siasat Daily.

Nesta sexta-feira (23), uma mulher estava viajando de Hyderabad para Marikal, em um ônibus na Índia. A moça, cujo nome é Anita, estava grávida e entrou em trabalho de parto entre Jadcherla e Mahabubnagar.

Veja mais: Jovem é elogiada por não ceder assento a mulher grávida no ônibus: relatos de outros passageiros

Com a ajuda de um passageiro, a mulher deu à luz às 18h45. Sridhar, um funcionário do TSRTC relatou o seguinte: “A mulher sentiu dores de parto perto de Jadcherla e deu à luz um menino no ônibus. Mais tarde, ela foi levada para o hospital SVC nas proximidades. O bebê recebeu um passe vitalício.”

Daqui uns anos, com certeza esse bebê poderá se gabar por aí, pois não terá que contribuir com as taxas de transportes públicos. Afinal, não todo o dia que se ganha um passe vitalício para poder usufruir dos transportes gratuitamente.

Bebê nasce em voo de avião e recebe passagens gratuitas para a vida toda

Em setembro de 2020, uma mulher chamada Hiyam Nasr Naji Daaban, do Iêmen, entrou em trabalho de parto durante voo de avião. A viagem seguia de Cairo, capital do Egito, a Londres, na Inglaterra. Após o nascimento, a criança ganhou viagens de graça pela vida inteira da companhia aérea.

A duração do voo da EgyptAir tinha a duração de cinco horas. A companhia informou que o piloto havia pedido um pouso de emergência em Munique, na Alemanha. Contudo, o bebê nasceu antes do pouso, após a mulher sentir contrações. O parto foi realizado por um médico que estava presente.

Em postagem no Twitter, a companhia de avião registrou:

“A piloto, Rushdi Zakaria, Presidente do Conselho de Administração da Holding da EgyptAir, parabenizou a passageira Hiyam Nasr Naji Daaban, de nacionalidade iemenita, por sua segurança e por dar a seu recém-nascido uma passagem de viagem gratuita para toda a vida, que ela deu nascimento no avião durante o voo EgyptAir ontem do Cairo para Londres.”