Assobio vira ‘motivo’ para adolescente ser espancado no DF; entenda o caso

Um simples assobio virou “motivo” para que um adolescente de 14 anos fosse espancado por um homem em uma quadra esportiva na 3ª avenida da Vila Divinéia, no Núcleo Bandeirante, no Distrito Federal, no último sábado (23).

Segundo testemunhas, por estar sem a chave de casa, o garoto assobiou e gritou para que a mãe abrisse a porta. Foi o bastante para irritar o agressor, identificado como Victor de Sales Batista, de 27 anos.

O rapaz discutiu com o adolescente e, na quadra, o atacou com socos e pontapés. Em seguida, deixou o local.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o garoto no chão enquanto o homem o chuta. Testemunhas gritam por ajuda.

A PM (Polícia Militar) foi acionada e encontrou a vítima com escoriações. O menino e a mãe foram levadas à 11ª Delegacia de Polícia, no Núcleo Bandeirante, que investiga o caso. O adolescente fez ainda exames de corpo de delito.

Em depoimento, ele disse que o suspeito sempre “implicava” com ele e já tinha dito que “não ia com a sua cara”.

Os agentes militares realizaram patrulhamento pela área, mas não encontraram Victor, que é vizinho da vítima.

Ameaças de morte

Segundo a coluna “Na Mira”, do portal “Metrópoles”, o agressor ameaçou o menino de morte após lhe dar socos e pontapés por conta do assobio.

O adolescente contou à polícia que, antes de leva a surra, o homem se aproximou e perguntou: “E agora? Você vai correr? Você não disse que não sou seu pai?”. Em seguida, Victor lhe deu um soco no rosto. O garoto caiu no chão, Victor o xingou de “filho da p***”, “desgraçado” e afirmou: “Na próxima vez, vou é te matar”.

Segundo relatos, esta não é a primeira vez que Victor se envolve em polêmicas. Há seis meses, um grupo de reeducandos do sistema socioeducativo limpava a calçada quando o homem passou de carro, de forma abrupta. Os reeducandos reclamaram, e o suspeito teria dado ré e os ameaçado.

LEIA TAMBÉM: Prefeitura de São Paulo recebe inscrições para mutirão de emprego