Veja o que mais atrai os profissionais de TI na hora de se candidatar a uma vaga

O mercado de TI (Tecnologia da Informação) segue em busca de bons talentos. Em algumas áreas, sobram vagas e faltam profissionais, o que faz com que as empresas travem uma verdadeira guerra para conquistar quem, de fato, é qualificado e pode entregar os resultados desejados.

Emilia Magnan, especialista em carreira e desenvolvimento humano da BossaBox, startup que conecta empresas e profissionais de tecnologia para criar produtos digitais, afirma que é preciso que as companhias se adaptem aos novos procedimentos de negócios para que se conectem ao futuro do trabalho.

Para Emilia, o que os profissionais da área têm escolhido em meio a tantas opções é a flexibilidade, seja de projetos, locais de trabalho ou formas de contratação.

Veja três pontos levantados pela especialista:

1 - Freelancers profissionais

As oportunidades para profissionais de TI trabalharem como freelancers vêm crescendo cada vez mais. Entre as vantagens apontadas estão a flexibilidade de horários, o gerenciamento da rotina e a possibilidade de escolher quais trabalhos fazer.

Entretanto, os chamados “freelas” também trazem desafios. Prospecção de clientes, leilões de preços e gestão de relacionamento tomam muito tempo do profissional, que poderia ser usado gerando valor com tecnologia.

2 - Home office e anywhere office ‘para sempre’

Trabalho híbrido é preferência de 48% das empresas em 2022, de acordo com a 18ª edição do Índice de Confiança Robert Half. Além disso, dados da plataforma Workana de 2020 mostram que 96,7% dos funcionários de empresas afirmam que o benefício do home office será um diferencial no momento de aceitar uma nova proposta de trabalho.

Bater ponto no escritório parece não fazer mais sentido e viver nos grandes centros, com um custo de vida elevado e rotina monótona, também não. Viajar pelo seu país ou pelo mundo, escolher um refúgio para viver e ter mais qualidade de vida, além de conhecer lugares e pessoas novas, potencializa a criatividade, bem-estar e capacidade de trabalhar bem.

3 - Contratos de trabalho mais flexíveis

Regulamentado pela Lei 13.467/2017 na reforma trabalhista, o trabalho intermitente é um modelo de vínculo empregatício que ocorre de forma não contínua por períodos de atividade determinados. Esse formato tem demonstrado relevância no saldo de empregos do Brasil. Em 2020, segundo o CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), esses tipos de contratos corresponderam a cerca de 50% do crescimento do número de empregos no ano.

O conceito de relações de trabalho líquidas é uma das maiores tendências do ano. Uma relação que antes tinha uma característica muito mais relacional de compromisso de fidelidade a longo prazo passa a ser muito mais transacional, onde os acordos precisam ser de ganha-ganha e duram enquanto fizerem sentido para as partes envolvidas.

Com trabalho remoto, processos claros e muita tecnologia, formas de contrato não tradicionais passam a marcar cada vez mais a relação das empresas com as pessoas.