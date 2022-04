Casal flagrado fazendo sexo em avenida movimentada de SP pode ser preso

Na última quinta-feira (21) um casal foi flagrado fazendo sexo em uma avenida movimentada da cidade de Santos, litoral do estado de São Paulo. E, embora tenham fugido do local para evitar serem linchados por moradores, em entrevista, um advogado afirmou que eles podem ser multados ou ter pena de detenção entre três meses e um ano. As informações são do portal G1.

Durante sua conversa, Mário Badures, que é advogado, ressaltou que “a prática de sexo em lugar público pode ser, a priori, enquadrada no crime de ‘ato obsceno’, descrito no artigo 233 do Código Penal”. No entanto, o profissional ressaltou que cabe ao Estado identificar e investigar o casal.

Como o fato ocorrido em Santos “atingiu a coletividade e não alguma pessoa específica”, a situação pode receber outra classificação judicial e ser encarada, por exemplo, como “importunação sexual”, como explica Badures. “Nada impede, no entanto, que um indivíduo que se sentiu ofendido procure a autoridade competente”, reforçou.

Em entrevista, Lucas Emanuel Bueno D’Avila, que também é advogado, explicou que caso aplicada a pena de detenção, nestes casos, é mais leve. “Em regra, é cumprida no regime semiaberto, em estabelecimentos menos rigorosos, como colônias agrícolas, industriais ou similares, ou em regime aberto, nas casas de albergado ou estabelecimentos adequados”.

Por fim, vale lembrar que caso as pessoas que protagonizaram o ato sejam menores de idade, o fato deixa de ser considerado crime e encarado como ato infracional e para estes casos, lava-se em consideração a punição definida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), disse o advogado Marcelo Cruz.

Motorista de aplicativo flagra casal em situação inusitada em Santos: https://t.co/wCyEk4rzGZ pic.twitter.com/KlnxVPdXc0 — Jornal A Tribuna (@atribunasantos) April 21, 2022

