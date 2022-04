Menina morta em acidente com carro alegórico será enterrada neste sábado

Local do atropelamento no Rio de janeiro (Reprodução)

O corpo da menina Raquel Antunes da Silva, 11 anos, será sepultado neste sábado no cemitério do Catumbi, no Centro do Rio. A adolescente foi imprensada entre um carro alegórico da escola de samba Em Cima da Hora e um poste, nas proximidades do Sambódromo, na última quarta-feira (20).

Raquel chegou a ser internada com ferimentos graves e passou. Ela sofreu traumatismo no tórax e teve uma perna amputada em função da gravidade dois ferimentos. A menina foi submetida a uma cirurgia de seis horas e acabou sofrendo uma parada cardiorrespiratória, mas foi reanimada. Mantida por aparelhos, ele teve uma hemorragia interna e faleceu nesta sexta-feira, no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Rio de Janeiro.

Há duas versões para o acidente com a garota. Algumas testemunhas disseram que ela subiu no carro alegórico enquanto ele estava parado, e quando começou a se mover ela foi prensada. Mas uma amiga da família disse que a criança estava apenas parada assistindo à passagem dos carros no momento do acidente.

Após o acidente, a Justiça do Rio determinou que todas as escolas de samba escoltem seus carros alegóricos do Sambódromo até os barracões para evitar o acesso de crianças e adolescentes aos veículos.

A Polícia Civil informou que segue fazendo diligências para apurar as circunstâncias do caso. Câmeras de vigilância da região já foram colhidas e o local periciado. E também foi determinada a apreensão do carro alegórico.

Ontem, pelo Twitter, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, prestou solidariedade aos familiares de Raquel e disse que vai acompanhar de perto a investigação policial que apura as responsabilidades. Ele afirmou ainda que a Secretaria de Assistência Social está dando apoio aos familiares.

