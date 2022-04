Menina que perdeu a perna esmagada por carro alegórico respira por aparelhos

Carro alegórico sendo manobrado o sambódromo do Rio (Reprodução)

Após passar por seis horas de cirurgia nesta quinta-feira, a menina Raquel Antunes da Silva, de 11 anos, continua internada no CTI do Hospital Souza Aguiar, no Rio de Janeiro, e respira por aparelhos.

Raquel foi imprensada contra um poste por um carro alegórico da escola ‘Em Cima da Hora’ e teve traumatismo do tórax, além de ficar com lesões graves que obrigaram os médicos a amputar uma das pernas. Durante o atendimento, ele teve parada cardiorrespiratória e foi reanimada pela equipe de resgate.

A mãe da menina, Marcela Portelinha, passou mal e desmaiou quando foi comunicada do acidente da filha, nesta quarta-feira, e teve que ser carregada pelos enfermeiros.

Marcela disse que até o momento não recebeu qualquer tipo de auxílio da Em Cima da Hora ou da Liga das escolas de samba.

Testemunhas disseram que a menina subiu no carro alegórico enquanto ele estava parado e quando ele começou a ser rebocado, ela foi imprensada contra o poste. Mas uma amiga da família que estava no local garantiu que a menina estava apenas perto do carro assistindo ao desfile quando foi atropelada.

A polícia ainda não conseguiu aferir qual das versões é a correta, nem porque o carro alegórico perdeu o controle e prensou a menina contra o poste. Investigadores solicitam as imagens de duas câmeras de segurança do local para verificar se elas registraram o acidente.

A assessoria de imprensa da escola de samba “Em Cima da Hora” disse que foi uma “fatalidade”.